Повышение пенсионного возраста может начаться с 2019 года

Власти России обсуждают возможное повышение пенсионного возраста, начиная с 2019 года. Об этом со ссылкой на презентацию Пенсионного фонда России сообщают РИА Новости.

Фото: АР

Так, начиная с 2019 года, пенсионный возраст мужчин будет повышаться на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 лет.

Как следует из презентации главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, сейчас также рассматривается вопрос увеличения возраста для назначения социальной пенсии, для мужчин на шесть месяцев до достижения 70 лет; для женщин — на шесть месяцев до достижения 68 лет. Сообщается, что благодаря этим мерам нагрузка на федеральный бюджет к 2030 году снизится на 638 миллиардов рублей (с 2,5% ВВП до 1,4%).

На данный момент власти также рассматривают предложение о введении страхового взноса для самозанятых граждан. Размер взноса для них, согласно презентации, будет равен МРОТ, но постепенно будет повышаться на 0,2 МРОТ ежегодно с доведением этого платежа до двукратного размера минимального размера оплаты труда. Вопрос увеличения для педагогов, медиков, работников культуры специального стажа, необходимого для начисления досрочной пенсии, также стоит на повестке дня.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев высказался в пользу повышения пенсионного возраста в будущем, не уточнив времени принятия этого решения. В настоящее время возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. По данным Минфина, в условиях негативных демографических трендов иного пути решения проблемы хронического дефицита Пенсионного фонда не существует.

Согласно предложениям министерства, необходимо начать повышение по формуле "в год по году" с 20183-2019 гг. и постепенно довести возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и женщин.

Глава правительства Дмитрий Медведев в ходе обсуждения бюджета-2016 в начале октября высказался на тему пенсионного возраста так: "рано или поздно к проблематике пенсионного возраста нужно будет обратиться".

"Понятно, что нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать — во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс", — приводит "Российская газета" слова Дмитрия Медведева "Только забегать вперед не надо. Поэтому мы пока решений никаких не приняли".

Отметим, повышение пенсионного возраста до 65 лет может в ближайшее время ждать государственных служащих и других чиновников. Такое предложение внес минтруд, и одобрила недавно правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Предполагается, что повышение этой планки будет происходить, прибавляя по полгода в ближайшие несколько лет. Также возраст нахождения чиновников на службе будет повышен до 65 лет. Для утверждения законопроект должен получить одобрение кабинета министров РФ.

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