Цифровая канцелярия: Вроде одни плюсы, но что-то опять мешает...

Не пора ли переходить на электронное делопроизводство, электронный документооборот в органах суда и следствия? СИЗО переполнены, в том числе из-за того, что ведомства обмениваются документами, с том числе с коллегами из ближнего зарубежья, с помощью обычной почты. Поэтому подозреваемые пребывают там долгое время, а российские граждане оплачивают их содержание.

Происходит непрерывный круговорот документов. Они могут потеряться, испортиться, изводится много бумаги. В электронной версии такие неприятности и потери можно было бы исключить. А главное — сэкономить время.

О возможности и целесообразности перехода на электронное делопроизводство Правда.Ру спросила члена комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадима Деньгина.

- Я выступаю за увеличение электронного документооборота. Мы должны двигаться к электронному правительству. Во-первых, это снижает риск коррупциогенности, во-вторых, мы переходим на новый формат ускоренного процесса обмена услугами. Уже есть и работает сайт Госуслуг. Я недавно заказал услугу, оплатил ее тут же по интернету через электронную систему оплаты. И через интернет я вижу, где моя бумажка находится, что сделано. Наша партия ЛДПР — за любое упрощение документооборота, перевода его в цифровой формат.

Другой вопрос, насколько к этому подготовлены суды, органы следствия и правопорядка, полностью ли они оснащены интернет-ресурсом, насколько устойчив сигнал, каковы скорость и качество связи. Насколько обеспечены подразделения специалистами, и обучены все сотрудники, как это делать правильно. Обязательна безопасность узла связи. Проблем много, но их нужно вкупе решать, систематически.

Когда мы принимаем тот или иной законопроект, который упрощает систему, нужно обеспечить людей информационно, объяснить, как это происходит, каков механизм, кто за это отвечает. Люди должны быть подготовлены. Так проще обеспечить надлежащее оперативное поступление материалов по тому или иному делу, по тому или иному человеку и сократить любые издержки, которые ложатся на карман налогоплательшика. Естественно, это для нас самое главное. Эта тема действительно важна, принята нашим российским сообществом, и ее стоит обсудить в рамках круглого стола.

Я готов подключиться к теме, это требует максимального внимания. Благодаря переводу многих государственных услуг в электронный формат в Москве все стало намного проще. Но в глубинке еще ничего такого нет. Не только нет оптоволокна, даже нет вышки сотового оператора. Поэтому говорить о качественном подходе пока не приходится.

На вопрос, удастся ли обеспечить защиту данных, депутат ответил:

— Мы прекрасно понимаем, что защитой данных государственных структур должны заниматься профессионально подготовленные люди, которые имеют все соответствующие стандарты. Это — работа ФСБ и других соответствующих структур. Профильные компании присутствуют и поставляют качественные технические контенты безопасности. Люди должны работать на безопасность, постоянно менять какие-то ключи, коды, ведь хакерские атаки происходят. Мы от этого не застрахованы, но бояться этого не надо. Здесь мы должны повнимательней отнестись к финансированию именно вопросов безопасности.

Общество все равно будет двигаться вперед, уходить от бумажного делопроизводства, переходить на электронную систему. Потому что столько бумаги экономится, и все намного проще и быстрей будет. Поэтому надо все упрощать. Как только будет все просто, меньше будет коррупции, и тогда никому не надо будет платить за то, чтобы что-то побыстрее сделать. Это все необходимо делать в самое ближайшее время.

Читайте также: Коррупция в России: Борьба неизбежна, победа возможна.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня