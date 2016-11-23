Спецстрой закроют и заменят стройбатом?

Президент Владимир Путин принял решение упразднить Федеральное агентство по специальному строительству. Как пишет Коммерсант, поводом стали многочисленные жалобы к работе Спецстроя. Все функции по строительству объектов для военных нужд отдадут Минобороны.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщили источники, близкие к Минобороны, решение о закрытии учреждения было принято на закрытом совещании с руководством военного ведомства. Оно прошло 18 ноября. Правда, в аппарате президента и в самом Спецстрое эту информацию никак не комментируют.

Пристальное внимание на работу учреждения обратили в прошлом году. В июле в Омске обрушилась секция казармы 242-го учебного центра ВДВ. Погибли 24 человек. Подробнее об этом читайте в материале: Круг фигурантов дела об обрушении казармы под Омском расширен.

Кроме того, вопросы вызвал перенос первого в истории пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. С ноября прошлого года его перенесли на апрель этого. Кроме того, возник скандал с невыплатой зарплаты рабочим, занятым на строительстве космодрома.

Работой Спецстроя заинтересовался вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он поручил раскрыть данные о привлекаемых к возведению военных объектов субподрядных компаниях, критериях их отбора и методике приемки построенных сооружений. Год назад Рогозин доложил президенту, что агентство самостоятельно выполняет только 15-40 процентов работы, все остальное перепоручается сторонним структурам, в том числе создание проектно-сметной документации. Только на Восточном обнаружили больше 250 разных компаний. Многие из них не обладали нужными компетенциями, не имели ни оборудования, ни специалистов.

Кстати, в начале прошлого года в Счетной палате рассказали об обнаружении завышения сметной стоимости строительства объектов Восточного на 13,2 млрд рублей. Генподрядчиком был "Дальспецстрой" при Спецстрое России. Тогда выяснилось, что завышение сметы на той стройке образовалось из-за использования завышенных сметных нормативов. Их за пять дней и 230 млн руб. разработала компания "Госнорматив". Читайте подробнее в материале: Счетная палата: Стоимость госстроек завышалась на миллиарды.

Минобороны начало реформу агентства, которая подразумевала, в частности, ликвидацию примерно половины из 18 ФГУПов Спецстроя. Однако через год количество претензий не уменьшилось. Работой Спецстроя были недовольны и ФАС, которая выяснила, что ФГУП "Спецстройинжиниринг" сорвал сроки выполнения работ по госконтрактам на общую сумму более 150 млрд рублей, и СК, возбудивший дела за невыплату зарплаты на Восточном и хищения, и "Роскосмос", который жаловался на неудовлетворительное качество работ, и Минстрой, недовольный низкой финансовой дисциплиной генподрядчика. А позже выяснилось, что претензии есть и у Генштаба. Оказалось, что от графика отстает строительство большинства объектов, а состояние 61 оценивается как критическое. В Кремле ситуацию назвали "безалаберностью, разгильдяйством и безответственностью".

Начались задержания. 27 июля был арестован заместитель директора Александр Буряков, а 3 ноября — бывший первый заместитель директора Александр Загорулько. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас речи о реформах уже не идет. В Минобороны занялись ликвидацией агентства. Нескольким ведомствам дали поручения по исполнению решения главы государства.

Кстати, на информацию о ликвидации уже отреагировал Дмитрий Рогозин, который поручил "Роскосмосу" заключать контракты с подрядчиками по строительству Восточного напрямую.

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