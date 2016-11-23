Тренды корпоративов. Информация из первых рук

Приближаются новогодние праздники. В большинстве компаний о торжествах думают заранее. Где-то отмечают прямо на работе, а где-то заказывают целые залы для пиршеств. Правда, согласно опросам, половина россиян вынуждена от корпоративов отказываться.

Правда.Ру узнала, что в тренде в этом году. Как живут эвент-агентства в кризис и стали ли россияне экономить на корпоративах, рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий Владислав Метревели.

— Заметен ли отток клиентов из-за кризиса?

— Во-первых, уже, действительно, несколько лет тенденция к оптимизации бюджетов происходит у компаний, и в связи с этим они либо выбирают проведение мероприятий после Нового года — в январе и даже в феврале. При этом чтобы это не выглядело, как такая жестокая экономия.

Это связано еще со второй тенденцией, когда компании уже устали и не видят смысла делать развлекательные мероприятия, отмечать праздник. Об этом и несколько лет назад говорили. О том, что Новый год люди сами прекрасно отмечают в семейном кругу.

Поэтому смысл проведения корпоративного мероприятия немножко меняется, чтобы развлечь сотрудников. И даже говорят, что корпоративная пьянка — это тимбилдинг, он сближает. Для того чтобы действительно сблизить, сплотить коллектив, может быть, совершенно другие инструменты нужны.

Те эвент-агентства, которые клиентоориентированные, заранее начинают эту работу по подготовке "новогоднего" мероприятия, потому что, вполне возможно, оно трансформируется в совершенно другое мероприятие, в котором, конечно же, есть и развлекательная часть, но в том числе в нем есть и какой-то стержень, ради которого это все делается. Например, презентация новой линейки продукции какая-то, может быть, обучающая программа, какая-то идея по взаимодействию с партнерами. То есть корпорации стараются не просто развлечь своих сотрудников, но как-то укрепить отношения с закупщиками, или с поставщиками, или с партнерами, или с клиентами, с випами. И вот ради этого мероприятие делается более делового формата, а потом оно перетекает уже в какую-то развлекательную часть. Это тоже одна из тенденций — интеграция делового и развлекательного мероприятия в едином флаконе.

Надо сказать, что некоторые компании и некоторые эвент-агентства начинают очень активно продвигать тему, когда сотрудники выступают в качестве исполнителей: танцуют, поют, ставят спектакли, мюзиклы. Это достаточно затратная по времени история. Для того чтобы это действительно смотрелось, нужно потратить не меньше полугода. То есть это начинается летом, когда люди, может быть, чуть более свободны от своих профессиональных обязанностей, кастингуются, определяются для них роли, пишутся сценарии. И потом — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, они урывками после работы остаются, приходят на репетиции. Но зато эффект превосходит все ожидания.

— Поговорим о составляющих новогоднего корпоратива. Клиенты стали от чего-то отказываться?

— Это всегда было. Я даже не сказал бы, что это связано с кризисом. Те, кто не имел возможности потратить пять-шесть тысяч рублей на человека, чтобы в приличном ресторане посидеть, они, конечно, покупают в складчину или за счет организации продукты, делают сами бутерброды и прекрасно в офисе отдыхают. Но это в основном для маленьких компаний. Я не сильно представляю себе офис, где 100 человек могут как-то развлечь сами себя, даже заказав какого-то Деда Мороза. Просто если у них нет специального помещения, своего конференц-зала, своей площадки, то в офисе это бессмысленно делать. Если это 20 человек, то да, можно.

Есть такая тенденция отказа от звезд с какими-то безумными гонорарами. Несколько лет уже есть тенденция, когда берут хорошую кавер-группу, которая те же самые хиты поет, и люди под нее танцуют, отдыхают.

— Что предпринимают эвент-агентства, чтобы привлечь клиентов?

— Это, может быть, не совсем связано с Новым годом, это вообще тенденция, если уж на Новый год сокращают бюджет, то можно себе представить, что компании подужались и в каких-то других моментах. Если ты проводил пять конференций в год, то теперь ты проводишь две конференции в год. Если ты проводил две, проводишь одну. Поэтому, конечно, эвент-агентствам приходится прибегать к каким-то направлениям, может быть, новым.

Я бы выделил пакетные предложения. Если ты раньше искал заказчика, которому предложить мероприятие, ты сидел, выдумывал сценарий, предлагал, то теперь некоторые агентства идут по пути создания своего продукта и предложения продажи этого продукта. Например, погружение в эпоху, погружение в историю. Да, есть несколько вариантов. Есть Боярская Москва, есть Сталинская эпоха, есть Царская Россия, где актеры в костюмах, и ты попадаешь на бал, или в какую-то другую эпоху. Раньше, я помню, были пионерские вечеринки: галстук повязали, группа поет какие-то хиты советского времени. Здесь это гораздо уже более развернуто происходит, со всякими коллизиями, сюрпризами и т.д.

Квестовые истории популярны. Многие эвент-агентства разработали свои квесты или взяли франшизу на какие-то известные и предлагают конкретную историю, даже выездную. В течение двух часов можно смонтировать квест, если это в офисе, если есть позволяющая территория. Если есть хотя бы 60 квадратов, то на них можно построить один-два квеста.

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