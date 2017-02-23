Натовские корабли не дружат с российскими

Корабли НАТО находились рядом с российскими судами у берегов Сирии, передает "Интерфакс".

архив Правды. Ру

Российские моряки встретились с Владимиром Путиным и доложили ему, что действия натовских кораблей далеко не всегда носили дружественный характер.

Восемь кораблей НАТО находились рядом с российской военной корабельной группировкой, действовавшей у берегов Сирии — на переходе из Средиземного моря. По словам наших военных, действие "коллег" нельзя расценивать как дружбу. Правда, конкретные примеры не были озвучены верховному главнокомандующему.

Путин в свою очередь сказал, что силы российских ВМФ были направлены к берегам Сирии по его инициативе. "Вы блестяще справились с поставленными задачами", — подчеркнул глава государства.

Сейчас более ста российских боевых кораблей и судов обеспечения выполняют задачи в море. Руководство ВМФ поздравило экипажи судов, выполняющих задачи в Мировом океане, а также личный состав всех флотов с праздником — Днем защитника Отечества.

"Правда.Ру" в начале февраля этого года также писала, что в Черном море начинаются масштабные маневры военно-морских сил НАТО SeaShield-2017. Маневры обещают быть масштабными. В них задействованы 16 боевых кораблей и судов (в том числе до восьми фрегатов и корветов), одна подводная лодка, 10 самолетов и около трех тысяч военнослужащих. "Морской щит" станет первым крупным военно-морским учением сил НАТО в Черном море за долгие годы, а участвовать в учениях будут корабли восьми стран-участников Североатлантического блока — а также ВМС Украины. Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия вполне готова к иностранным учениям возле своих берегов.

"Правда.Ру" сообщала, что в День защитника Отечества Минобороны России опубликовало подборку самых эффектных моментов учений кораблей, подлодок и авиации ВМФ РФ. Мощь российской армии давно отмечают и наши, и западные эксперты. Недавно капитан морской пехоты США Джошуа Уодделл подверг критике политику властей Штатов в области обороны и заявил, что российская армия более эффективна при меньшем бюджете.

Военных и ветеранов поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Славные победные традиции достойно продолжают нынешние защитники Родины. Личный состав Вооруженных Сил РФ настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму, демонстрируя образцовую выучку и отвагу при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике", — говорится в поздравлении Сергея Шойгу, опубликованном на сайте минобороны РФ.

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