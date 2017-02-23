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Источник Правда.Ру

Генпрокуратура просит освободить осужденную за репост воспитательницу

Общество

Генпрокуратура просить прекратить уголовное преследование воспитательницы детсада на Урале Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсети. В ведомстве считают, что в деле нет состава преступления.

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Фото: AP

Ранее сообщалось, что адвокат осужденной готовит кассацию в Верховный суд.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова возмутилась делом воспитательницы.

"Сейчас все всполошились, и Следственный комитет проводит проверки свои... Что за решение такое, человек, который способствовал раскрытию преступления, понес еще и ответственность, и ее собственный ребенок оказался на грани детского дома?!", - сказала детский омбудсмен.

Напомним, женщина разместила на своей страничке в соцсети видео, на котором запечатлены издевательства над ребенком в лагере. Этим сразу заинтересовались следователи. Они завели дело за "распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Чудновец приговорили к полугоду лишения свободы.

Кстати, сама Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. 

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