Полиция требует 25 миллионов долларов за охрану Trump Tower

Как сообщает Politico, полицейский департамент Нью-Йорка обратился в Конгресс США с требованием выплатить более 25 миллионов долларов за охрану небоскреба Trump Tower.

источник Pravda.Ru

Дело в том, что стражи порядка круглосуточно ведут охрану здания. Расклад такой: каждый приезд Трампа или представителей его семьи в Нью-Йорк обходится городской полиции от 127 до 146 тысяч долларов ежедневно. Нужно не забывать и про пожарный департамент. На профилактические меры следует увеличить расход до 4,5 миллиона долларов в год. Ранее полицейские и вовсе хотели запросить сумму покруглее — 35 миллионов долларов. Пока ведомству выплатили льшь семь миллионов.

Кстати, Трамп не посещал Нью-Йорк с момента переезда в Белый дом 20 января 2017 года.

"Правда.Ру" сообщала, что ранее в американских СМИ появилась информация, что помощники Трампа попросили у Белого дома рассмотреть возможность получения детьми Трампа — двумя сыновьями и дочерью, которые старше 30 лет, — допуска к секретным данным. Но, как пояснили источники в правительстве, пока не идет речи даже о заполнении каких-то документов о допуске к государственной тайне.

Для получения допуска дети миллиардера должны получить в правительстве штатов должности советников по вопросам безопасности при своем отце. К слову, после инаугурации в конце января Трамп может назначить их сам.

Напомним, дети избранного президента США, 38-летний Дональд Трамп-младший, 35-летняя Иванка и 32-летний Эрик, принимали активное участие в предвыборной кампании политика. Однако после объявления результатов голосования официально заявили, что не планируют занимать должности в его администрации.

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