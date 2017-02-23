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Источник Правда.Ру

Facebook разблокировал аккаунт советника президента

Общество

Facebook досрочно разблокировал аккаунт советника президента России Германа Клименко. В итоге Клименко был забанен примерно на десять часов вместо обещанных трех дней.

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Сам чиновник считает, что в соцсети испугались.

Как накануне сообщала "Правда.Ру", Facebook на три дня заблокировал страницу советника президента России по Интернету Германа Клименко.

"ФБ забанил меня и перехожу во "ВКонтакт", — написал Клименко.

Клименко приложил скриншот, на котором видно, что он публиковал записи популярного блогера Сталика Ханкишиева, чем, по всей видимости, нарушил авторские права.

К бану Клименко отнесся с юмором. Он отметил, что администрация сети помогла ему исполнить давно задуманное.

"Я воспринял это с чувством юмора соответствующим. Давно хотел уйти из Facebook в сеть "ВКонтакте", но, знаете, повода не было. А так и повод хороший появился", — отметил Клименко.

Журналистам он рассказал, что из Facebook намерен уйти навсегда.

Тем временем эксперты напоминают, что соцсеть регулярно нарушает законодательство РФ и этим дает повод заблокировать себя на территории России. В частности, не соблюдает законодательство по блокировке запрещенного контента, а также хранит персональные данные россиян за рубежом.

Напомним, ранее соцсеть на непродолжительное время блокировала аккаунт официального представителя МИД России Марии Захаровой по "неизвестной причине", как сообщила сама дипломат.

После разблокировки со страницы Захаровой исчезла фотография с послом Андреем Карловым с цитатой из Высоцкого: "Я не люблю, когда стреляют в спину". Захарова назвала это информационной диверсией.

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