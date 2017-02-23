В Москву доставили тело Виталия Чуркина

В Москве приземлился самолет с телом постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. Накануне с дипломатом простились в США, где он и скончался. 24 февраля траурная церемония пройдет в Москве, в Большом траурном зале ЦКБ МЦ Президента. Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.

Фото: AP

Постпреда не стало 20 февраля. Он скончался на рабочем месте в Нью-Йорке за день до своего юбилея — 65-летия.

Чуркин ушел из жизни на рабочем посту. "Этот пост для него всегда был боевым", — сказал в связи с кончиной своего коллеги и друга глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Чуркин был выдающимся дипломатом. "Таким мы его и запомним, таким его запомнит наш народ и мировая дипломатия", — цитирует министра ТАСС.

Напомним, ранее в МИДе заявили об утечках информации о расследовании причин смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. Об этом рассказала официальный представить ведомства Мария Захарова.

Дело в том, что агентство Associated Press сообщило, что причину и обстоятельства смерти российского постпреда еще предстоит изучить. Журналисты привели слова пресс-секретаря Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер: "Медицинское дело (Чуркина — ИФ) было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта".

"Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне прежде всего по официальным каналам — для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны узнать о результатах экспертизы", — сказала Захарова.

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