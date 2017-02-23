Назван третий союзник России помимо армии и флота

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества. Он изменил известное высказывание Александра III про двух союзников России — армию и флот.

Фото: AP

"У России три союзника — Армия, ВМФ и военно-промышленный комплекс, — написал Рогозин. — Поздравляю наших верных союзников с Днем защитника Отечества! Особая моя благодарность ветеранам!", — написал он в Facebook.

Напомним, князь Александр Михайлович любил повторять свою знаменитую фразу министрам, добавляя, что "все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас".

Также с праздником россиян поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Он напомнил о том, что 23 февраля в России традиционно вспоминаются героические страницы истории нашей страны. Мы отдаем дань памяти подвигам русского воинства, а также чествуем тех, кто в настоящее время обеспечивает безопасность государства.

Шойгу отметил, что российские ВС всегда успешно защищали нашу землю. А сейчас эти славные традиции продолжает современное поколение защитников.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!