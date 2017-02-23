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Источник Правда.Ру

В России отмечают День защитника Отечества

Общество

23 февраля в России чествуют защитников — мужчин. День защитника Отечества начали отмечать еще в СССР. Тогда его праздновали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

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Фото из архива "Правды.Ру"

Сейчас 23 февраля является государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Отечества. На протяжении своей многовековой истории россияне в многочисленных войнах самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость, а порой и право на существование Российского государства.

Сегодня в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске и Туле прогремят праздничные артиллерийские салюты. Мероприятия пройдут по всей России.

Севастопольцев с праздником сегодня поздравил лично президент Владимир Путин, ведь для них этот день — особенный в истории.

"23 февраля 2014 года стал для Севастополя поистине судьбоносным днем. Тысячи его жителей единым фронтом выступили против государственного переворота, дали решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию. Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, вместе с крымчанами выразили твердую волю — быть с Россией", — сказал Владимир Путин.

Также президент сегодня возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Глава государства положил гвоздики к каждой стеле с названием городов-героев.

Военных и ветеранов поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Славные победные традиции достойно продолжают нынешние защитники Родины. Личный состав Вооруженных Сил РФ настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму, демонстрируя образцовую выучку и отвагу при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике", — говорится в поздравлении Сергея Шойгу, опубликованном на сайте минобороны РФ.

А вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем поздравлении изменил известное высказывание Александра III про двух союзников России — армию и флот."У России три союзника — Армия, ВМФ и военно-промышленный комплекс, — написал Дмитрий Рогозин в Facebook. — Поздравляю наших верных союзников с Днем защитника Отечества! Особая моя благодарность ветеранам!".

Добавим, что, по данным последних опросов, 84 процента россиян уверены точно: если что, армия защитит страну. Более того, больше 60 процентов хотят, чтобы их родные призывного возраста служили.

Сейчас за сохранение всеобщей воинской обязанности выступают 58 процентов граждан, 37 процентов — за переход к формированию армии на контрактной основе.

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