Не стало народного артиста Алексея Петренко

22 февраля скоропостижно скончался советский и российский актер, народный артист РСФСР Алексей Петренко. Он умер на 79-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Алексей Петренко. Фото: vk.com

"22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко. Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими Алексея Васильевича Петренко", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.

О причинах смерти не сообщается.

Алексея Петренко коллеги по сцене называют Артистом с большой буквы. Он родился в Черниговской области, в 1961 году окончил Харьковский театральный институт. С 1977 года выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1978-го — на сцене МХАТа.

Первую роль в кино Алексей Петренко сыграл в 1967 году в фильме "День солнца и дождя".

Всего на его счету около 80 киноролей. Массовому зрителю Алексей Петренко известен, прежде всего, по драме Алексея Германа "Двадцать дней без войны" и в роли Подколесина в "Женитьбе" Виталия Мельникова.

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