Робота, который умеет выпекать блины создали в Москве к празднованию Масленицы. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.
Механический "повар" по имени "блинобот" установлен в павильоне № 2 на ВДНХ. На данный момент он специализируется только на приготовлении блинчиков, однако к лету андроид также "научится" смешивать коктейли и подавать мороженое.
Как отметили в пресс-службе ВДНХ, сейчас "начинающий" робот выпекает только пять блинчиков в час, однако в скором времени его производительность возрастет. Пока же "блинобот" будет готовить только в присутствии экскурсовода или сотрудника "Робостанции".
А в Москве уже вовсю празднуют Масленицу. Праздничные мероприятия начались 20 февраля и будут продолжаться до конца месяца. Жители и гости столицы могут отведать блинов, горячих и вкусных, выпить чаю из дымящегося самовара, принять участие в развеселых народных забавах и сжечь огромное чучело — чтобы увидеть, наконец, весеннее солнышко.
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