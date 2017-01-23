Опрос: Половина жителей России совершенно равнодушны к США

Половина россиян (50%) с безразличием относятся к США, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Положительно относятся к Соединенным Штатам пятая часть жителей нашей страны (22%), такое же количество россиян воспринимает эту страну негативно. При этом, 51% опрошенных фондом граждан считают, что между РФ и США сейчас плохие отношения. В том, что отношения двух стран в чем-то хорошие, а в чем-то плохие, уверены 30% респондентов. Шесть процентов считают отношения между РФ и США хорошими.

Около половины респондентов (51%) полагают, что за последний год отношения двух стран ухудшились. Противоположно точки зрения придерживаются 10% опрошенных, а 28% полагают, за этот период ничего не изменилось.

Чуть больше половины опрошенных фондом россиян (55%) уверены, что в ближайшее время отношения РФ и США улучшатся. Пятая часть опрошенных (19%) считает, что тон взаимодействия стран останется без изменений, а 3% полагает, что отношения ухудшатся. При этом, 78% респондентов полагают, что руководство РФ должно стремиться к улучшению отношений с США. Противоположной точки зрения придерживаются 11%.

Социологи опросили 1500 респондентов от 18 лет из 104 населенных пунктов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, заключили в фонде.

Как рассказывала Правда.Ру, аналогичный опрос был проведен среди американцев влиятельной социологической службой ABC News, которую сложно заподозрить в симпатиях к Москве. Согласно результатам социологического исследования, консервативные и религиозные американцы, а также жители сельских районов США стали лучше относиться к России.

в исследовании приняли участие 1005 граждан США. Издание разделило выборку респондентов на следующие группы: "республиканцы", "демократы", "либеральные демократы", "консервативные республиканцы", "сторонники Дональда Трампа", "сторонники Хиллари Клинтон". Помимо упомянутых, также были выделены группы "афроамериканцы", "белые протестанты" и "католики". Кроме того, были опрошены "жители городов" и "сельских районов".

Всем участникам исследования задавался вопрос: "Как вы думаете, подход Трампа к России чрезмерно дружественный, чрезмерно конфронтационный или правильный?" В итоге 75% из опрошенных республиканцев положительно оценили подход нового президента США, и лишь 15% отметили, что он "чрезмерно дружественный". Демократы оказались настроены более негативно: 68% американцев-демократов сказали, что подход Дональда Трампа к России "чрезмерно дружественный".

Выяснилось, что хуже всех к России и намерениям Дональда Трампа относятся "либеральные демократы". 81% из них считает политику нового президента США в отношении России "чрезмерно дружественной".

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