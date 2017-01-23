Роскомнадзор должен защищать всех представителей страны в любых соцсетях

19 января американская социальная сеть Facebook заблокировала телеканалу RT возможность публиковать сообщения на англоязычной странице телеканала в социальной сети.

Как сообщалось, блокировка распространялась только на время инаугурации избранного президента США Дональда Трампаю Церемония завершилась поздно вечером 20 января, и только после этого телеканал RT смог снова публиковать на своей странице в Facebook сообщения, содержащие ссылки, трансляции, видео, статьи и картинки.

На эти действия администрации Facebook отреагировал Роскомнадзор, пообещав принять самые серьезные меры ответные меры.

Почему же надзорный орган так активно вступился за Russia Today, но при этом совершенно не обращает внимание на "бан" в том же Facebook других СМИ, к примеру, Pravda.Ru, которую блокировка коснулась еще в сентябре 2016 года только за слово "хохол" произнесенное в эфире нашим экспертом, режиссером Владимиром Бортко. С таким вопросом Pravda.Ru обратилась к декану Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталию Третьякову.

— У нас разное отношение к правам СМИ?

— Вопрос предполагает ответ: понятное дело, что российская государственная структура в определенной компетенции должна защищать права всех, кто входит в сферу этой компетенции, будь то электронное СМИ, или электронная версия СМИ.

И что Pravda.Ru, что отдельно взятый человек, что большой канал, в этом смысле должны быть равны, это совершенно очевидно. Тем более, что если центральные сети задержат за слово "хохол", то это, как минимум, будет выглядеть очень странно, поскольку, во-первых, оно достаточно нейтральное в большинстве контекстов, , во-вторых, в сети каждодневно встречается огромное количество более непристойных слов, и что-то я не вижу, чтобы за это кто-то кого-то банил и блокировал.

Russia Today очень известный медийный ресурс, сейчас работающий и за границу, а многие из соцсетей являются иностранными по своему происхождению, по владельцам, по тому, где находятся серверы. И в этом смысле понятно, что есть ответ, который в дипломатии чаще всего используется.

Плюс, сама известность Russia Today, RT, как его сейчас чаще называют, она здесь тоже сыграла свою роль. Я надеюсь, что сотрудники этой нашей организации не обращают внимание на аналогичные акции, которые проводились в отношении Pravda.Ru, не потому, что, по их мнению, RT — это хорошая информационная организация, а Pravda.Ru —это не очень хорошая информационная организация, и поэтому можно не обращать внимание на то, какие репрессии применяются по отношению к ней.

То есть, логика должна быть именно такой. Но как было на самом деле, трудно сказать. В принципе, это дело парламентского контроля. Для этого наш парламент и существует. Еще могла бы Общественная палата этим заняться, но у нее таких юридических полномочий гораздо меньше.

Это предмет рассмотрения в парламенте, нужно обращаться туда, и требовать, чтобы руководители Роскомнадзора отчитались о своей деятельности по этому направлению, если это соответствует действительности, и объяснили бы, почему они в одних случаях действуют одним образом, а в других случаях, применительно к своим же СМИ, иначе. Пусть они объяснят, почему это происходит депутатам Государственной Думы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!