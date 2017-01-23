В Иркутской области начали продавать "40-градусную пищевую добавку"

Заботой о страждущих не перестают удивлять иркутские бутлегеры. Недавно на полках супермаркетов Братска появилась 40-градусная пищевая добавка.

Фото: REX

По всем признакам жидкость, находящаяся в пол-литровой прозрачной бутылке, напоминает привычную всем бутылку водки. Однако продается она под видом пищевой добавки-ароматизатора, сообщается на страницах издания ToDay News Ufa.

Для чего же это было сделано? Ответ на эту загадку прост: добавка-ароматизатор не нуждается в акцизной марке или оформлении других необходимых для продажи крепких алкогольных напитков документов, предусмотренных законом . На этикетке присутствует надпись, что содержание в этой продукции вредных для нашего здоровья веществ не превышает предельно допустимых.

И это происходит на фоне борьбы правоохранительных органов с нелегальным распространением спиртосодержащих жидкостей.

Напомним, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, погибли 76 человек. Из 19 задержанных по делу о производстве, хранении и сбыте косметического средства "Боярышник", шесть оставлены под стражей, десять находятся под домашним арестом.

В области был введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. Исследования показали, что причиной гибели большинства людей после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" в Иркутске стал метиловый спирт.

Прокуратура продолжает проверку после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Изъято уже более 30 тонн спиртосодержащей продукции, проверено порядка 400 торговых объектов, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Также недавно был обнаружен подпольный водочный цех в Екатеринбурге. "В ходе проверки складских помещений по ул. Фронтовых бригад в Екатеринбурге установлен факт незаконного производства алкогольной продукции. Обнаружено свыше 11 тыс. бутылок поддельного алкоголя, 7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия розлива, а также более 3 тыс. поддельных федеральных специальных марок", - сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня