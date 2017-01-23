Оппозиция решила сыграть на памяти убитого Немцова

В Москве 23 января в офисе движения "Солидарность" состоится обсуждение марша памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года. В мероприятии будут участвовать представители всех ключевых оппозиционных сил страны.

Как сообщает "НГ", предметом дискуссии прежде всего станут маршрут шествия и его дата. На данный момент в оргкомитет, помимо КПД, "Солидарности" и ПАРНАСа, обещают войти "Яблоко", Партия прогресса Алексея Навального и Партия 5 декабря.

В качестве маршрута приоритетным рассматривается тот, по которому люди шли непосредственно после убийства Немцова — от метро "Китай-город" через Большой Москворецкий мост, на котором и произошло покушение. Акция скорее всего пройдет за день-два до второй годовщины убийства — в выходные дни 25 или 26 февраля.

Зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин и ближайший соратник Бориса Немцова Илья Яшин считают, что акция должна выйти за пределы траурной повестки и носить актуальный оппозиционный характер. "Примерно понятно, где сейчас с точки зрения прав и свобод находится наша страна, — сказал "НГ" Мерзликин. — Надо вспомнить вещи, за которые Немцов боролся, и выработать набор требований к власти и призывов к людям. Например, на тему того, что пора менять политическую систему". "Масштаб личности Немцова таков, что ограничиться чисто поминальной акцией невозможно, — в свою очередь, подчеркнул Яшин. — Будет поднята тема демократических реформ, за которые он боролся".

По сути, российская оппозиция, чье плачевнейшее состояние подтверждают уже не только граждане России, но и западные эксперты, решила сыграть на уважении к Немцову у людей, на трагедии, "попользоваться покойным".

Напомним, ранее российская либеральная оппозиция подала в мэрию столицы заявку на проведение очередного митинга за запрещенные в России группировки Джабхат-аль-Нусра и ИГИЛ. Именно так даже оппозиционные активисты трактуют цель митинга — прекращение войны в Сирии, точнее — прекращение борьбы с террористами российских ВКС.

"Для того, чтобы российский либеральный альянс развалился, вмешательства Кремля не требовалось. Столкновение личностей и амбиций обрекли союз на поражение еще до начала избирательной компании", — писал журналист Андрей Перцев в анализе для Московского центра Карнеги.

Ранее Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Однако, политолог Алексей Мартынов считает, что всерьез относиться к заявлениям Алексея Навального нет возможности.

"Конечно, у нас демократия. И формально в демократическом государстве каждый гражданин, не ограниченный в правах, может избираться и быть избранным. Другой вопрос, что все-таки есть здравый смысл. Электоральных перспектив подобные персонажи не имеют", — сказал эксперт Pravda. Ru.

"Дело даже не в том, что он выступает с резкой критикой высокопоставленных чиновников, ради Бога. Кстати сказать, определенная доля здравого смысла в этом есть. Другой вопрос, что на определенном этапе деятельности Навального качнуло совершенно в другую сторону, что-то перещелкнуло в голове. Бывает. В конце концов, в свободной стране каждый гражданин имеет право сойти с ума", — считает Алексей Мартынов.

Отметим, последние данные "Левада-Центра" показали, что россияне прохладно относятся к забастовкам как к инструменту воздействия. Одна треть респондентов (32%) заявила, что с помощью забастовок "ничего нельзя добиться" и считает этот метод бесполезным.

Другая четверть опрошенных (26%) назвала забастовки "крайней мерой, избежать которой в нынешних условиях бывает невозможно", При этом по сравнению с 2010 годом количество тех, для кого забастовка является единственным способом добиться удовлетворения своих требований, снизилась в два раза — с 16% до 8%. Также выросло количество тех, кто считает, что бастовать в России недопустимо — 8% сейчас против 4% в 2010 году. 16% россиян полагают, что массовые выступления — это нормальное средство решения существующих проблем.

Расколы среди оппозиции свидетельствуют о том, что в данный момент ей нечего сказать гражданам, но необходимо рефлексировать и как-то жить в этой ситуации. Для объединения необходима реальная альтернативная повестка дня. Создать ее своими силами оппозиция не может.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!