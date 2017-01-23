Приставы начали "крушить" незаконных коллекторов

С 1 января 2017 года вступил в силу закон о коллекторах. Первым, кто пожаловался на взыскателей в Федеральную службу судебных приставов стал 87-летний ветеран войны из Иркутской области. Пенсионера донимали коллекторы, несмотря на отсутствие какого-либо долга. Всего за это время в ФССП пришло несколько десятков обращений. Еще 120 граждан обратились в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Напомним, закон "О защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" обязывает коллекторов с 1 января 2017 года состоять в государственном реестре, запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение. Звонить должнику коллектор может не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи — не чаще одного раза в неделю. Общение с должником ночью — с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные — запрещено. Взыскатель долгов при взаимодействии с должником не вправе скрывать информацию о номере телефона и адресе электронной почты, с которых он звонит и отправляет сообщения.

Как сообщают "Известия", ссылаясь на пресс-службу ФССП, с 1 января в государственный реестр внесены сведения о 33 юридических лицах. Реестр размещен на сайте службы, и в любое время можно проверить, имеет ли право тот или иной коллектор взыскивать просроченную задолженность.

В конце 2016 года в стране работали от 600 до 800 профессиональных коллекторских агентств, всего в реестр войдет 80-100 из них, что сократит количество недобросовестных коллекторов на рынке.

По словам президента НАПКА Алексея Саватюгина, часто должники не согласны с условиями договора и суммой начисленного штрафа. Нередко поступают и жалобы от людей, которых сборщики долгов беспокоили по ошибке. "Лишь четверть обращений, поступивших к нам с начала года, была связана с тем, что коллекторы звонили слишком часто или не в то время. Из этого количества совсем небольшая часть касалась хамского поведения, угроз или запугивания, — сказал Алексей Саватюгин, добавив, что большинство коллекторов стараются работать в рамках закона, но это бывает непросто. — Например, коллектор не может выходить на контакт с должников чаще одного раза в сутки. Но что такое контакт? Если коллектор не успел донести информацию о долге, потому что должник попросил перезвонить или просто бросил трубку, то контакт был или нет? И это только один из многочисленных моментов, которые сейчас не прописаны. Закон сырой, я уверен, что его придется менять уже в этом году".

Отметим, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), безнадежная просроченная задолженность по кредитам населению в IV квартале прошлого года снизилась до минимумов за последние несколько лет. В декабре банки впервые отметили переход к снижению количества "плохих" долгов. Примечательно, что это случилось вопреки падению реальных доходов граждан.

По данным НБКИ, к началу января доля невозвратных долгов по потребительским займам опустилась до 19,8% с 20,2% на начало октября. На 0,3 процентного пункта снизилась просрочка "90+" (платежи не вносятся свыше 90 дней) по ипотеке, а по кредитным картам она и вовсе сократилась до минимального за год уровня 13,8% с пика на конец III квартала в 19,8%.

Напомним, ранее Федеральная служба судебных приставов разработала бланк заявления, которое смогут написать должники, не желающие общаться с коллекторами. Достаточно будет направить это письмо через нотариуса или заказной почтой кредиторам, и коллекторы потеряют право донимать человека.

Всего предполагается ввести два вида заявлений. В первом должник предложит вести все переговоры через своего официального представителя. То есть коллекторы будут звонить не лично человеку, а его адвокату. Во втором заявлении должник просто сообщает об отказе от взаимодействия с ним посредством личных встреч, телефонных переговоров, телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Проще говоря: коллекторам нельзя ни звонить, ни приходить, сообщает РГ.

Согласно закону, заявление должника об отказе от взаимодействия может быть направлено кредитору или коллектору не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки.

В прошлом году по стране прокатилась волна случаев, когда коллекторы устраивали настоящие зверства. В Мурманске, к примеру, местные борцы с должниками угрожали убить годовалую внучку пожилой заемщицы. Женщине прислали коллаж с ребенком на надгробии. Пенсионерка взяла кредит у одной из полулегальных организаций, что дают деньги по одному паспорту. В Ульяновске коллекторы угрожали сжечь больницу, а в Кирове — облить кислотой мать должника.

Чаще всего — в половине случаев — люди жалуются на то, что им звонят по ошибке. Взыскатели беспокоят людей, у которых вообще нет кредитов, и которые не являются поручителями ни по каким займам. В прошлом году таких обращений было больше — порядка 42 процентов.

Однако частота обращение по поводу того, как ведут себя коллекторы, резко снизилась. Это так называемые "hard-жалобы", например, на грубое обращение, на угрозы жизни и порчу имущества. Их доля составила 12 процентов. Еще 6 процентов людей обратились по поводу психологического дискомфорта при общении с коллекторами.

Кстати, чаще всего на коллекторов жалуются в Москве, реже всего — в республиках Северного Кавказа и на Дальнем Востоке. В кавказских регионах традиционные методы взыскания зачастую не действуют, и многие коллекторские агентства отказываются там работать.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!