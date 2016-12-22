В России прощаются с убитым послом Андреем Карловым

Церемония прощания с погибшим послом РФ в Анкаре проходит 22 декабря в МИД России. На панихиду прибыл президент России Владимир Путин. Российский лидер возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье погибшего.

Фото: AP

Ранее в МИД проститься с Карловым приезжал председатель правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который лично знал Карлова по работе в МИД и сам долгое время работал в посольстве РФ в Турции, также возложил цветы к гробу своего коллеги, передает ТАСС.

Накануне Путин присвоил послу звание Героя России посмертно. "За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", — говорится в указе главы государства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ведомстве подготовили предложения по увековечиванию памяти убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

Напомним, дипломат был убит 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре. Убийца выстрелил послу в спину во время выступления Андрея Карлова на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, Алтынташ окончил полицейское училище в Измире. В течение двух с половиной лет он служил в спецназе в Анкаре.

После трагедии президент поручил спецслужбам усилить меры безопасности в российских учреждениях за рубежом.

"Я прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских загранучреждений и их сотрудников", — сказал Путин на концерте по случаю Дня работника органов госбезопасности.

20 декабря у здания МИД России прошла траурная акция, в которой приняли участие почти тысяча москвичей. У входа в здание российского внешнеполитического ведомства образовался стихийный мемориал. К портрету российского дипломата, установленному под стенами здания, несли цветы и свечи.

Между тем эксперты считают, что организаторам провокации не удастся поссорить Турцию и Россию.

"Эрдоган испытывает очень серьезную обеспокоенность, об этом свидетельствуют его телефонные разговоры и извинения за события, которые произошли, вне всякого сомнения, без вины официальной Анкары. Поэтому данная трагедия, которая произошла с нашим послом, она не только не формирует риски, она, наоборот, сделает еще более плотным и перспективным налаживание конструктивного не только экономического, но и военно-политического диалога", — рассказал Правде.Ру первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

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