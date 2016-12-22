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Источник Правда.Ру

Полиция Иркутска запретила драки на корпоративах

Общество

 

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Фото: AP

В России составили памятку безопасного корпоратива. Идея принадлежит правоохранителям из Иркутской области. По данным сотрудников ведомства, в состоянии опьянения ежегодно в регионе совершается около семи тысяч преступлений. Поэтому во время предпраздничных гуляний россиян просят не налегать на спиртное.

Как сообщает портал Irk.ru, стражи порядка рекомендуют:

- определить ответственного за порядок во время проведения корпоратива;

- соблюдать меру при употреблении спиртных напитков;

- не оставлять личное имущество без присмотра особенно мобильные телефоны, ключи от автомобилей, женские сумочки;

- исключить выяснение отношений с коллегами, либо другими присутствующими. Не конфликтовать с окружающими;

- позаботиться заранее о безопасном маршруте домой;

- не садиться за руль в нетрезвом виде! Не допускать коллег, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к управлению автомобилем.

Сейчас по всей стране проходят корпоративы. Некоторые из них попадают в прессу. Как, например, гуляние пьяных "ритуальщиков". Предновогоднюю вечеринку устроили в зале для прощаний судебного морга №9 двое сотрудников компании "Ритуал" и их бывшая коллега. В разгар пирушки одна из женщин легла в гроб с сигаретой во рту. Другая в это время ставила ей в ноги ящик для пожертвований, а её коллега снимал происходящее на телефон.

Руководство ГБУ "Ритуал" отрицает участие своих сотрудников в произошедшем: организация не арендует этот морг, и ни с одним из людей на видео у компании нет договора.

Другой нашумевший случай произошел в Апатитах. Сезон предновогодних корпоративов там открылся торжественно и с таким размахом, что на вечеринку, которая проходила в местном кафе "Рандеву", прибыли даже бойцы Росгвардии, не считая трех нарядов ППС и двух нарядов ГИБДД.

А все дело в том, что на территории кафе столкнулись две компании: сотрудники Мурманской областной психиатрической больницы, отмечавшие наступающий Новый год, и четыре сестры, праздновавшие здесь день рождения одной из них.

Сначала кому-то не понравилась песня, которую попросили включить "конкуренты", потом кто-то "не так" на кого-то посмотрел, потом кто-то "не то" кому-то сказал.

Затем медики — то ли случайно, то ли намеренно — проткнули воздушный шарик, служивший украшением на вечеринке именинницы. А вместе с лопнувшим шариком заодно лопнули и последние преграды, позволявшие сохранить пусть хрупкий, но всё-таки мир.

Разгневанные представительницы двух компаний (на "медицинский" корпоратив тоже пришли преимущественно прекрасные дамы) вцепились друг другу в волосы. Разнимать их пришлось по меньшей мере 15 правоохранителям.

Тем временем в госкомпаниях гулять планируют мирно, но с размахом. У них массовые гулянья в этом году будут даже лучше, чем в прошлом. Госкомпании не снизили свои расходы на организацию новогодних праздников и покупку подарков для детей, некоторые даже увеличили их на пару миллионов рублей. Об этом можно судить по информации, размещенной на сайте госзакупок.

Как сообщают "Известия", общий объем закупок к 1 ноября 2016 года составил 4,4 триллиона рублей, что всего лишь на 0,5% меньше, чем за тот же период 2015 года.

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