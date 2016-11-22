В Ярославле прошел съезд "Российского движения школьников"

В Ярославле 21 ноября стартовал VI Всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России". В рамках форума сегодня прошел третий Съезд "Российского движения школьников".

Фото: рдш.рф

Среди участников Съезда - врио Федерального агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук, председатель РДШ, Герой РФ, летчик-космонавт, председатель РДШ Сергей Рязанский, директор ФГБУ "Росдетцентр" Алиса Крюкова, 14 членов Координационного совета, делегаты из 70 регионов РФ, руководители общественных организаций и региональные координаторы РДШ.

Центральным событием мероприятия стало избрание и утверждение нового состава руководителей "Российского движения школьников". Теперь исполнительным директором организации стала Алиса Крюкова, а в новый состав контрольно-ревизионной комиссии вошла исполнительный директор "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.

Также участники Съезда подвели итоги крупных мероприятий РДШ и обсудили предстоящие события Движения. Например, в декабре в Москве пройдет "Зимний фестиваль РДШ", в котором примут участие самые талантливые и активные школьники со всей страны. У ребят снова появится возможность проявить себя и с провести время в дружной компании "Российского движения школьников".

Произошли изменения и в составе координационного совета РДШ. В него в том числе вошли генеральный директор федерального детско-юношеского телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева и Заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Георгий Каптелин.

Вернемся к работе самого форума "Будущие интеллектуальные лидеры России". Здесь начала работу площадка РДШ, цель которой - оказание максимального содействия в развитии школьников, выполняя роль навигатора существующих и создающихся возможностей в нашей стране.

"Российское движение школьников" в этом году впервые присоединилось к Форуму. На одной площадке собрались сотни одарённых школьников со всей России - победителей олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов и авторов изобретений. Многие дети получили такой шанс благодаря активной работе в РДШ.

Фото: рдш.рф

Ключевыми гостями форума стали Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, Советник Президента Российской Федерации Герман Клименко, председатель "Российского движения школьников", Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, а также более 40 представителей крупнейших компаний России и руководителей самых авторитетных научных институтов и вузов страны.

В программе форума в 2016 году будут представлены шесть направлений: Технологии здоровья, Технологии энергии, Космические технологии, Технологии движения, Информационные технологии и Технологии материалов.

Форум поможет ребятам не только сориентироваться в этом постоянно изменяющемся мире, но и найти достойное применение своим талантам в самых высокотехнологичных компаниях России. А ведущие работодатели страны смогут вовлечь интеллектуальный потенциал одаренных школьников в создание новых технологических прорывов. На протяжении четырех дней с ребятами будут работать топ-менеджеры крупнейших корпораций и научных кластеров - РЖД, Роснано, Русгидро, Ростех, Сколково, МТС, Яндекс, а также высшее руководство ведущих российских вузов - МГУ им.Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МИФИ, ДВФУ и других.

На протяжении всех форумных дней будет работать детский пресс-центр - 15 самых талантливых ребят со всей России будут освещать это масштабное мероприятие. Кроме практических навыков, которые приобретут ребята, им предстоит получить много новой теоретической информации в формате мастер-классов от лучших представителей журналистского сообщества, среди которых сопредседатель РДШ Яна Чурикова.

Ознакомиться с материалами, которые подготовят ребята, можно будет на официальной странице РДШ во Вконтакте.

Первый Всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" прошел в Ярославле по распоряжению президента страны в ноябре 2013 года. Он является универсальной площадкой для общения, обучения и презентации собственных проектов и идей, которая собирает талантливых школьников со всей страны. Целью мероприятия является повышение интереса школьников к естественным и гуманитарным наукам, инженерному делу и техническому творчеству.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Российское движение школьников 29 октября отметило годовщину создания. Во всех российских регионах в пилотных школах организации прошел флеш-моб - танец под песню РДШ, который был специально поставлен к этой дате.