Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Энергоблокада Крыма: Прошел год. Виновных накажут?

Общество

Национальные общины Крыма обратились к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с требованием наказать виновных в блокаде полуострова. По их мнению, за блокадой стоят киевские власти и бандформирования, которые орудуют на границе с Крымом. Местные жители просят дать правовую оценку деятельности украинского руководства.

Энергоблокада Крыма
Источник фото: AP

Напомним, ровно год назад из-за подрыва ЛЭП жители Крыма остались без света. Крымчанам было тяжело, но они стойко переносили трудности, связанные с отсутствием света, перебоями с поставками воды и продуктов. Подробнее об этом читайте в материале: "Крымчане не паникуют, стоически перенося трудности".

Позже был запущен энергомост из России в Крым. В мае состоялось подключение четвертой нитки энергомоста, которое позволило полностью обеспечить жителей полуострова и без проблем начать курортный сезон. Владимир Путин тогда заявил, что Россия прорвет любую блокаду.

После случившегося россияне потребовали наказать Украину за издевательства над Крымом и его жителями. Это показали опросы общественного мнения.

Можно ли привлечь виновных к ответственности, Правде.Ру рассказал председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Реально ли наказать виновников и о какой ответственности идет речь?

— Конечно, результата с точки зрения эффективности принятия каких-то решений со стороны ООН может и не быть, но инициатива правильная. Потому что зачастую те резолюции, которые инициируются комитетами ООН или рассматриваются в этих комитетах, а потом на Генассамблее, все-таки заставляют прижимать хвосты правительства и президентов. По крайней мере, так вольготно себя националисты не будут чувствовать.

Все-таки есть пограничники, есть силовые структуры, которые обязаны призывать их к ответу. Взрывать энергетические линии, вообще-то, прямой акт терроризма, потому что люди гибнут в больницах от того, что нет света. И в любом цивилизованном государстве это считается террористическим актом. И призывать их нужно через ООН, в том числе и прежде всего через ООН, потому что международный закон позволяет это сделать, это и легитимно, и правильно, и после этого есть определенный мониторинг выполнения тех или иных резолюций, которые принимаются.

Не зря, между прочим, резолюцию, которую недавно комитет ООН рассмотрел о героизации нацизма, не поддержали всего три страны. Это США, Украина и островное государство Палау. Это свидетельствует о том, что это все равно эффективно. При всем при том, что кто-то этому противится. Но даже если такие резолюции не принимают в результате блокирования тех или иных стран, то тоже видно, кто блокирует и почему блокирует. А это тоже моральное влияние на те или иные решения и на те или иные страны, когда они в дальнейшем принимают и делают какие-то выводы о политике этой страны.

Так что все, что рассматривается на бумаге, не обязательно имеет прямую экономическую или политическую выгоду, но имеет определенный отложенный эффект. И поэтому я считаю это обращение тоже в этом смысле правильным. Может быть, конечно, несвоевременным, потому что раньше надо было это сделать, сразу после террористических актов, энергетической блокады, водной блокады, которую строила Украина.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Путин: Россия прорвет любую блокаду
Темы ООН Крым Украина энергоблокада Леонид Калашников
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Самые эффективные разгрузочные дни
Красота
Самые эффективные разгрузочные дни
Что пить во время диеты?
Красота
Что пить во время диеты?
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Россия глобалистам: меняйтесь или погибнете
США и Канада
Трамп — антикризисный управляющий холдинга USA
Прошлое
Судьба наследия рюриковичей — в одной печати
Читательский топ
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию

Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что президента Петра Порошенко не пригласили в Белый дом на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Шоу-бизнес
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Россия
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Мир
Пока Россия топчется на месте, Запад работает против Крыма - эксперт
Кино
"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"

Европейского зрителя потряс фильм-разоблачение лауреата премии "Оскар" Оливера Стоуна.

"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"
За Донбасс воюют люди со всего мира
Украина
За Донбасс воюют люди со всего мира
Россия
Крымчане уже забыли, что такое Украина
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Любовь Степушова (Люлько) Россия глобалистам: меняйтесь или погибнете Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Судьба наследия рюриковичей — в одной печати Игорь Буккер Юрий Носовский Варшава созывает антироссийских "партизан" Юрий Носовский
Комментарии
UE - FA "Этот евро нас до ручки доведет"
Google_111671339755819507529 За Донбасс воюют люди со всего мира
Google_111671339755819507529 Новейший американский эсминец Zumvalt не выдержал "испытание" Панамским каналом
Sergii Cherniavskyi Украина хочет визового режима с Россией? Она его получит
misha krasnoflotsev Три жизни Косой Мадонны
Сергей Кравцов(Mail.Ru) ЕС развалится, ЕАЭС прирастет?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Россия глобалистам: меняйтесь или погибнете
koreisha alexa Сепаратизм в США - некий вид сумасшествия
koreisha alexa Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Российские контрактники, захваченные СБУ, были безоружны
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?