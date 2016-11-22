Энергоблокада Крыма: Прошел год. Виновных накажут?

Национальные общины Крыма обратились к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с требованием наказать виновных в блокаде полуострова. По их мнению, за блокадой стоят киевские власти и бандформирования, которые орудуют на границе с Крымом. Местные жители просят дать правовую оценку деятельности украинского руководства.

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Напомним, ровно год назад из-за подрыва ЛЭП жители Крыма остались без света. Крымчанам было тяжело, но они стойко переносили трудности, связанные с отсутствием света, перебоями с поставками воды и продуктов. Подробнее об этом читайте в материале: "Крымчане не паникуют, стоически перенося трудности".

Позже был запущен энергомост из России в Крым. В мае состоялось подключение четвертой нитки энергомоста, которое позволило полностью обеспечить жителей полуострова и без проблем начать курортный сезон. Владимир Путин тогда заявил, что Россия прорвет любую блокаду.

После случившегося россияне потребовали наказать Украину за издевательства над Крымом и его жителями. Это показали опросы общественного мнения.

Можно ли привлечь виновных к ответственности, Правде.Ру рассказал председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Реально ли наказать виновников и о какой ответственности идет речь?

— Конечно, результата с точки зрения эффективности принятия каких-то решений со стороны ООН может и не быть, но инициатива правильная. Потому что зачастую те резолюции, которые инициируются комитетами ООН или рассматриваются в этих комитетах, а потом на Генассамблее, все-таки заставляют прижимать хвосты правительства и президентов. По крайней мере, так вольготно себя националисты не будут чувствовать.

Все-таки есть пограничники, есть силовые структуры, которые обязаны призывать их к ответу. Взрывать энергетические линии, вообще-то, прямой акт терроризма, потому что люди гибнут в больницах от того, что нет света. И в любом цивилизованном государстве это считается террористическим актом. И призывать их нужно через ООН, в том числе и прежде всего через ООН, потому что международный закон позволяет это сделать, это и легитимно, и правильно, и после этого есть определенный мониторинг выполнения тех или иных резолюций, которые принимаются.

Не зря, между прочим, резолюцию, которую недавно комитет ООН рассмотрел о героизации нацизма, не поддержали всего три страны. Это США, Украина и островное государство Палау. Это свидетельствует о том, что это все равно эффективно. При всем при том, что кто-то этому противится. Но даже если такие резолюции не принимают в результате блокирования тех или иных стран, то тоже видно, кто блокирует и почему блокирует. А это тоже моральное влияние на те или иные решения и на те или иные страны, когда они в дальнейшем принимают и делают какие-то выводы о политике этой страны.

Так что все, что рассматривается на бумаге, не обязательно имеет прямую экономическую или политическую выгоду, но имеет определенный отложенный эффект. И поэтому я считаю это обращение тоже в этом смысле правильным. Может быть, конечно, несвоевременным, потому что раньше надо было это сделать, сразу после террористических актов, энергетической блокады, водной блокады, которую строила Украина.

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