СИЗО с угрозой для жизни: Спасут электронные карты?

Вчера, 21 ноября, стало известно о внезапной смерти во время прогулки в СИЗО бывшего замминистра ЖКХ Московской области Владимира Гусева, который ранее был арестован по обвинению в растрате. В связи со смертью 52-летнего мужчины следственные органы ГСУ СКР по столице проводят проверку.

Фото: Fotodom. ru/ DP

Это происшествие снова дало толчок активному обсуждению различных разоблачительных материалов и публикаций в СМИ о нередких случаях предвзятых заключений медиков, которые исходят из того, что пациенты-заключенные могут намеренно симулировать заболевания.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила адвоката, члена Общественной палаты РФ Анатолия Кучерену.

— Похоже, что дело Магнитского ничему не научило?

— Что касается работы наших учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, то она всегда находится под пристальным контролем общественных наблюдательных комиссий. И те вопросы, которые возникают сегодня, безусловно, связаны и с содержанием, и с оказанием медицинской помощи, и с рядом других вопросов, которые сводятся к обсуждению правозащитников.

Поэтому в каждом конкретном случае, конечно, надо разбираться. И прежде всего необходимо обратить внимание на то, что если такие ситуации происходят, если человеку действительно плохо, у него какие-то боли, то сотрудники следственных изоляторов обязаны незамедлительно оказать медицинскую помощь.

Бывает так, что в соответствующих следственных изоляторах нет того или иного специалиста, врача, тогда они обязаны приглашать со стороны специалистов и давать возможность, чтобы человек, который жалуется на здоровье, немедленно был обследован и были приняты соответствующие решения. Это требование неукоснительное, и его должны соблюдать соответствующие работники следственных изоляторов.

— Может ли помочь в этом отношении электронная медицинская карта? Если человек завел ее задолго до попадания в СИЗО, а там отражены и зафиксированы хронические болезни и подтверждающие обследования (анализы), это сможет предотвратить врачебные спекуляции? К этому можно будет апеллировать?

— Безусловно. Методики, которые существуют сегодня, те же медицинские электронные карты или другие возможные варианты, которые позволят оперативно включиться в процесс, все это всегда пойдет на пользу.

Мы сегодня должны прежде всего понимать, и это прописано в российском законодательстве: когда речь идет о человеке, не важно какого статуса, прежде чем избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы, изоляцию от общества, органы предварительного следствия и судебные органы обязаны исследовать состояние здоровья человека.

И если человек по медицинским показаниям не может находиться в местах лишения свободы и это дело не связано с преступлением против личности, то в данном случае, конечно, никто не вправе избирать меру пресечения в угоду следователя, ради облегчения своей работы и т.д.

Это принципиально важный вопрос. И я думаю, в том, что сейчас произошло с заместителем министра ЖКХ Московской области, будут разбираться. Когда начнется проверка, мы по линии Общественной палаты возьмем этот вопрос на контроль, здесь очень важна хронология.

Потому что человек просто так не оказывается под стражей. Есть следователь, который ведет дело, который не удосужился проверить, или совершил ошибку, не удостоверившись в его состоянии здоровья, не получил те или иные медицинские документы, или получил, но проигнорировал их...

И мы неоднократно на эту тему обращали внимание: каким образом, если у человека состояние здоровья плохое, он оказался под стражей. И здесь, конечно, мы можем предъявлять претензии к врачам, которые должны оказать ему необходимую квалифицированную медицинскую помощь, но давайте разбираться, почему он там оказался.

Когда у нас следователь принимает решение и выходит с ходатайством в суд с обязательной мерой пресечения в виде содержания под стражей, он должен иметь представление, какой анамнез болезни у этого человека, не важно, кто он по статусу. И суд, который принимает решение, тоже должен в этом удостовериться.

Это в законе четко сказано. Нам иногда говорят, что у нас плохие законы, да ничего подобного, надо смотреть, как правоприменение происходит. Есть должностные лица, которые непосредственно занимаются этим, и они обязаны выяснить состояние здоровья, семейное положение и т.д. Эта проблема колоссальная. Должен быть процессуальный контроль, чтобы в будущем подобных случаев не было.

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