Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СИЗО с угрозой для жизни: Спасут электронные карты?

Общество

Вчера, 21 ноября, стало известно о внезапной смерти во время прогулки в СИЗО бывшего замминистра ЖКХ Московской области Владимира Гусева, который ранее был арестован по обвинению в растрате. В связи со смертью 52-летнего мужчины следственные органы ГСУ СКР по столице проводят проверку.

355690.jpeg
Фото: Fotodom. ru/ DP

Это происшествие снова дало толчок активному обсуждению различных разоблачительных материалов и публикаций в СМИ о нередких случаях предвзятых заключений медиков, которые исходят из того, что пациенты-заключенные могут намеренно симулировать заболевания.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила адвоката, члена Общественной палаты РФ Анатолия Кучерену.

— Похоже, что дело Магнитского ничему не научило?

— Что касается работы наших учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, то она всегда находится под пристальным контролем общественных наблюдательных комиссий. И те вопросы, которые возникают сегодня, безусловно, связаны и с содержанием, и с оказанием медицинской помощи, и с рядом других вопросов, которые сводятся к обсуждению правозащитников.

Поэтому в каждом конкретном случае, конечно, надо разбираться. И прежде всего необходимо обратить внимание на то, что если такие ситуации происходят, если человеку действительно плохо, у него какие-то боли, то сотрудники следственных изоляторов обязаны незамедлительно оказать медицинскую помощь.

Бывает так, что в соответствующих следственных изоляторах нет того или иного специалиста, врача, тогда они обязаны приглашать со стороны специалистов и давать возможность, чтобы человек, который жалуется на здоровье, немедленно был обследован и были приняты соответствующие решения. Это требование неукоснительное, и его должны соблюдать соответствующие работники следственных изоляторов.

— Может ли помочь в этом отношении электронная медицинская карта? Если человек завел ее задолго до попадания в СИЗО, а там отражены и зафиксированы хронические болезни и подтверждающие обследования (анализы), это сможет предотвратить врачебные спекуляции? К этому можно будет апеллировать?

— Безусловно. Методики, которые существуют сегодня, те же медицинские электронные карты или другие возможные варианты, которые позволят оперативно включиться в процесс, все это всегда пойдет на пользу.

Мы сегодня должны прежде всего понимать, и это прописано в российском законодательстве: когда речь идет о человеке, не важно какого статуса, прежде чем избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы, изоляцию от общества, органы предварительного следствия и судебные органы обязаны исследовать состояние здоровья человека.

И если человек по медицинским показаниям не может находиться в местах лишения свободы и это дело не связано с преступлением против личности, то в данном случае, конечно, никто не вправе избирать меру пресечения в угоду следователя, ради облегчения своей работы и т.д.

Это принципиально важный вопрос. И я думаю, в том, что сейчас произошло с заместителем министра ЖКХ Московской области, будут разбираться. Когда начнется проверка, мы по линии Общественной палаты возьмем этот вопрос на контроль, здесь очень важна хронология.

Потому что человек просто так не оказывается под стражей. Есть следователь, который ведет дело, который не удосужился проверить, или совершил ошибку, не удостоверившись в его состоянии здоровья, не получил те или иные медицинские документы, или получил, но проигнорировал их...

И мы неоднократно на эту тему обращали внимание: каким образом, если у человека состояние здоровья плохое, он оказался под стражей. И здесь, конечно, мы можем предъявлять претензии к врачам, которые должны оказать ему необходимую квалифицированную медицинскую помощь, но давайте разбираться, почему он там оказался.

Когда у нас следователь принимает решение и выходит с ходатайством в суд с обязательной мерой пресечения в виде содержания под стражей, он должен иметь представление, какой анамнез болезни у этого человека, не важно, кто он по статусу. И суд, который принимает решение, тоже должен в этом удостовериться.

Это в законе четко сказано. Нам иногда говорят, что у нас плохие законы, да ничего подобного, надо смотреть, как правоприменение происходит. Есть должностные лица, которые непосредственно занимаются этим, и они обязаны выяснить состояние здоровья, семейное положение и т.д. Эта проблема колоссальная. Должен быть процессуальный контроль, чтобы в будущем подобных случаев не было.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 


Тюрьмы и СИЗО: как будут защищать права заключенных?
Темы СИЗО здоровье медицина здравоохраннение Анатолий Кучерена следственные органы
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Самые эффективные разгрузочные дни
Красота
Самые эффективные разгрузочные дни
Что пить во время диеты?
Красота
Что пить во время диеты?
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Трамп — антикризисный управляющий холдинга USA
Прошлое
Судьба наследия рюриковичей — в одной печати
Практика
Опасная работа: Собачьи профессии в полиции
Читательский топ
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию

Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что президента Петра Порошенко не пригласили в Белый дом на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Шоу-бизнес
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Россия
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Озвучены настоящие потери СССР в Великой Отечественной войне
Кино
"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"

Европейского зрителя потряс фильм-разоблачение лауреата премии "Оскар" Оливера Стоуна.

"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"
За Донбасс воюют люди со всего мира
Украина
За Донбасс воюют люди со всего мира
Россия
Крымчане уже забыли, что такое Украина
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Игорь Буккер Судьба наследия рюриковичей — в одной печати Игорь Буккер Юрий Носовский Варшава созывает антироссийских "партизан" Юрий Носовский Александр Широкорад Колчак в очереди за Маннергеймом Александр Широкорад
Комментарии
Анатолий Мартынов(Facebook) Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
MartovaOlga Марина Юденич: Украина - театр абсурда, а мы - зрители
Pavel Chausskiy Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Саныч Сан Не от мира сего: "Каспаровцы" и "ходорковцы" поругались из-за Крыма
Саныч Сан СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
анатолий карась Советская война в Египте: Как это было
Oleg Seleznev Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Trender2012 "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
счастливчик здоровый Советская война в Египте: Как это было
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?