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Источник Правда.Ру

Суды общей юрисдикции с экономикой не справляются

Общество

Может ли обычный судья - общей юрисдикции — быстро разобраться в какой-то специфической проблеме? Ему нужно принять решение в достаточно жесткие сроки, поэтому нет гарантии, что приговор будет компетентным и справедливым. Может быть, необходимо создать новые специализированные суды?

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Одним из главных вопросов судебной системы сейчас является необходимость введения специализированных судов. Недавно в Торгово-промышленной палате России состоялся круглый стол "Правовая защита инвестиций: инструменты разрешения споров". Специалисты обсудили правовые проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы при обращении в суд.

С какими проблемами сталкиваются инвесторы при обращении в суд? Почему по некоторым категориям споров стороны неохотно обращаются в суды за защитой своих прав? Целесообразно ли развитие специализированных третейских судов и создание специализированного суда по финансовым и инвестиционным спорам в системе государственного судопроизводства? Может ли это исправить ситуацию?

На эти вопросы Pravda.Ru ответил декан факультета анализа рисков и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, генерал-лейтенант полиции Владимир Авдийский.

"Уже давно есть не только идея, я подавал предложение создать специализированные суды еще в 2000-х годах, и даже раньше, - сообщил эксперт Pravda.Ru. — Это предложение заключается в том, что такие суды особенно необходимы для рассмотрения налоговых и экономических дел. Ведь современная экономика, экономические взаимоотношения очень сложны, они требуют нового подхода и осмысления.

И такое осмысление в процессе суда просто невозможно без знания экономики и корреляции права и экономики.

Потому что если взять налоги, то, к сожалению, часто принимаются неверные решения чисто формально. Многие судьи так рассматривают вопрос не потому, что они плохие, а потому, что они не имеют специализации, они не рассматривают экономическую составляющую налогов, а рассматривают дело исключительно как нарушение того или иного пункта".

Соответствующим образом, некачественно рассматривается судами большинство дел экономической направленности, по налогам, связанных с рейдерством и тому подобных дел. Опять-таки, не потому, что судьи нехорошие, а просто они не обладают достаточными знаниями в этой области.

"Более того, нужны и специализирующиеся адвокаты, — считает Владимир Авдийский. — Нужно готовить адвокатов-специалистов по налоговым и экономическим делам. Потому что у нас очень много адвокатов-многостаночников, которые берутся за все, начиная с грабежей и изнасилований до экономических и финансовых дел. Это также неправильно. Не может человек знать все, а незнание тонкостей сказывается и на качестве защиты. В подтверждение этому есть экономико-правовые экспертизы, исследования, которые проводим мы непосредственно по заданию правоохранителей, прокуратуры, арбитражных судов и хозяйствующих субъектов".

Эксперт Pravda.Ru напомнил, что есть пункт 3 статьи 3 Налогового кодекса, где говорится, что налоги имеют экономическую составляющую. Нельзя просто считать, что мы не платим налоги, а нужно доказывать, что именно экономически искажена налогооблагаемая база за счет тех или иных составляющих.

"По налоговым преступлениям и следователи затрудняются в расследовании, так же как и по преступлениям экономической направленности, связанным с хищениями, с мошенничеством, рейдерством, — настаивает эксперт Pravda.Ru. — Все эти преступления должны, безусловно, расследоваться специалистами и рассматриваться в специализированных судах.

Еще в Финансовом университете в 2000 году (в то время — Институт налоговой полиции) мы начали готовить специалистов по выявлению экономической сути налоговых преступлений. Это дало очень серьезные положительные результаты. Выпускники, когда уже работали в полиции, очень эффективно вели борьбу, объективно выявляли налоговые преступления и добывали настоящую, реальную доказательную базу.

А неуплата налога — это просто нарушение пункта такого-то налогового кодекса. Это глупость. Поэтому если наконец это предложение реализуется, будет классно".


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Темы суд налоги экономика Владимир Авдийский специализированные суды
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