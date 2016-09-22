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Источник Правда.Ру

В рейтинг THE попали 24 российских вуза

Общество

Британское издание Times Higher Education (THE) увеличило 24 число российских учебных заведений, попавших в международный рейтинг университетов.

Российские вузы котируются за рубежом
источник Pravda.Ru

Как пишет ТАСС, высшую строчку в списке среди российских вузов традиционно занял Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова, который находится на 188-м месте совместно с Абердинским университетом (Великобритания).

Отметим, что этот результат на 27 позиций ниже, чем в рейтинге прошлого года.

В рейтинг, помимо успешно дебютировавших Высшей школы экономики ВШЭ и Университета ИТМО, также попали Нижегородский университет имени Лобачевского, Российский университет дружбы народов (РУДН), Самарский национальный исследовательский университет им. академика Королева, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Сибирский федеральный университет.

Как пишет Российская газета, в этом году в список попали 980 университетов: на 180 вузов больше, чем в прошлом году. Рейтинг THE строится на базе пяти основных категорий показателей: образование, научно-исследовательская деятельность, цитируемость, интернационализация (зависит от числа иностранных студентов) и инновационной составляющей в работе университетов. Также в нем принимается во внимание финансирование исследований в вузе в долларовом эквиваленте, и на эти показатели влияет изменение курса рубля.

Напомним, первое место занял Калифорнийский технологический институт (США), на второй строчке - Оксфордский университет (Великобритания), замыкает тройку лидеров Стэнфордский университет (США).

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Темы рейтинг снижение российский вуз
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