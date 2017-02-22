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Источник Правда.Ру

«Сирийские» генералы получили новые звания

Общество

Согласно документу, новые звания будут присвоены генералам Российской армии, которые имели отношение к операции в Сирии. Так, звание генерал-полковника присваивается начальнику Национального центра управления обороной России Михаилу Мизинцеву и начальнику Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергею Рудскому.

Звание генерал-лейтенанта получил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов, который два раза возглавлял делегацию Минобороны на переговорах с сирийской оппозицией в Астане.

Новые звания также были присвоены нескольким другим военнослужащим вооруженных сил, сотрудникам МЧС, МВД, Следственного комитета, Росгвардии и таможенных органов, передает РИА "Новости".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Путин уволил 16 генералов из трех силовых ведомств. Шестнадцать генералов МЧС, МВД и Следственного комитета России лишились своих постов. А 31 января глава государства произвел ряд новых назначений. Ранее возглавлявший Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин назначен заместителем министра обороны. Новым руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству стал Дмитрий Шугаев, ранее занимавший должность заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" по внешнеэкономической деятельности.

Значение того, что происходит в Сирии, выходит далеко за границы этой ближневосточной страны. Именно здесь произошел коренной перелом, в результате которого американская однополярная модель мира перестает существовать. Успешное освобождение Алеппо продемонстрировало слабость США и Запада в целом, с одной стороны, и рост глобальной мощи и влияния России и Китая, с другой. Об этом ранее Pravda.Ru рассказал Кадри Джамиль, один из лидеров сирийской политической оппозиции, секретарь партии "Народная воля" и руководитель оппозиционной группы "Фронт за перемены и освобождение".

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