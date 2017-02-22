Facebook заблокировал страницу советника президента России

Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала страницу советника президента России по интернету Германа Клименко. Об этом он написал "ВКонтакте".

"ФБ забанил меня и перехожу во вконтакт", — написал Клименко.

Клименко приложил скриншот, на котором видно, что он публиковал записи популярного блогера Сталика Ханкишиева, чем, по всей видимости, нарушил авторские права.

В уведомлении говорится, что учетная запись заблокирована на три дня. "Если вы продолжите публиковать материалы, нарушающие чьи-либо права или законы, ваш доступ к публикации материалов на Facebook или даже ваш аккаунт могут быть заблокированы навсегда", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее соцсеть на непродолжительное время блокировала аккаунт официального представителя МИД России Марии Захаровой по "неизвестной причине", как сообщила сама дипломат.

После разблокировки со страницы Захаровой исчезла фотография с послом Андреем Карловым с цитатой из Высоцкого: "Я не люблю, когда стреляют в спину".

"Удаление админами компании Facebook из моего аккаунта фотографии убитого посла Андрея Карлова — это акт не акт цензуры, но информационной диверсии, — написала официальный представитель МИД на своей странице. — В курсе ли компания, кто эти админы и какие цели они преследуют? Возможно, это игиловцы?".

Постоянные читатели "Правды.Ру" помнят историю с блокировкой страницы нашего издания, у которой был вполне официальный статус, присвоенный самой соцсетью. Но Facebook просто уничтожил страницу "Правды.Ру" без лишний объяснений. Видимо, правда на нашем сайте оказалась кому-то неугодной.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!