Назло нацистам: по Таллину пройдет "Бессмертный полк"

В Таллине участники акции "Бессмертный полк" оспорили штрафы, которые им выписали полицейские. Это случилось в прошлом году. За два дня до акции префект запретил шествие "Бессмертного полка" в Таллине. За пару часов до начала организатора шествия увезли на допрос.

источник Pravda.Ru

Однако люди не растерялись и стихийно пошли на кладбище. В итоге нескольких участников оштрафовали за якобы нарушенный "Закон об охране порядка", регулирующий проведение общественных мероприятий в Эстонии.

Сегодня Харьюский уездный суд Таллина признал незаконным запрет на проведение акции "Бессмертный полк" в столице Эстонии, передает "Лайф".

При том, что "Бессмертный полк" хотели запретить, откровенно нацистские мероприятия и шествия в Эстонии проходят без проблем. Прошлым летом эстонские ветераны СС, присягнувшие на верность Гитлеру, снова встретились там, где фашисты понесли огромные потери в боях с Красной армией — в местечке Синимяэ, где в 1944 году гитлеровские войска безуспешно пытались сдержать натиск Красной армии. Встреча была одобрена властями. Собрала она несколько "сочувствующих".

В Эстонии и Литве регулярно проходят так называемые факельные шествия — аналогичные тем, что были в фашистской Германии. И запрещать их власти не торопятся.

К счастью, есть в прибалтийских государствах и адекватные чиновники. Как сообщала "Правда.Ру", рижский ресторан собирался устроить новогоднюю вечеринку в стиле 1943 года и возродить атмосферу гитлеровской оккупации, но Рижское самоуправление не позволило провести мероприятие. Мэр Риги Нил Ушаков признался, что ему пришлось "пообщаться с организаторами", чтобы мероприятие в таком стиле не состоялось.

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