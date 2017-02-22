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Источник Правда.Ру

В Донецке и Луганске - очереди за новыми паспортами

Общество

В Донецке заявили о резком росте числа заявок на получение паспортов Донецкой народной республики после их признания Россией, передает "Интерфакс". После указа президента РФ Владимира Путина, по которому в России признаются документы, выданные в Донецкой и Луганской республиках, число желающих их получить растет в геометрической прогрессии.

Ажиотажный спрос на донецкие паспорта:
Фото: АР

По словам главы ДНР Александра Захарченко, после указа президента России ситуация с паспортами стала едва ли не критичной, поскольку число заявлений увеличилось в десятки раз. В настоящий момент решается вопрос о задействовании дополнительных мощностей; через две-три недели ситуация наладится, заверил Захарченко.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к председателю Комитета по спасению Украины Николаю Азарову.

В Донбассе зафиксирован ажиотажный спрос на донецкие паспорта: восемь тысяч уже оформлены только за последний месяц. Почему, на ваш взгляд, это происходит? К чему такая ситуация приведет?

Я бы сказал, что это не ажиотаж, а вполне естественная реакция. В течение трех лет жители Донбасса по решению киевских властей не получали элементарных документов. Представьте себе, сколько людей рождалось, входило в возраст совершеннолетия. А сейчас, когда проблема с точки зрения признания документов разрешилась, возник спрос на это дело. Поэтому я бы не трактовал это как ажиотаж, а расценивал как восполнение того, чего не было в течение этих трех лет.

Люди стоят в очередях. Это вы все связываете с указом, который 18 февраля подписал Владимир Путин?

Конечно. Очередь — это естественно! Когда слишком много людей вдруг обращаются за оформлением документов, — органы, которые занимаются этой выдачей, не способны быстро оказать услуги, которые пользуются спросом. Со временем все нормализуется.

Это означает, что пути назад на Украину больше нет?

Давайте не будем об этом говорить. Есть минские договоренности. Другого документа на сегодняшний день, который хоть как-то урегулировал бы эту ситуацию, нет. Нужно исходить из того, что пока его никто не денонсировал. Никто не говорит о том, что не будет их выполнять. Есть международно признанный документ, в его рамках и нужно ориентироваться. Если появится что-то новое, тогда будем думать, как это реализовывать.

О ситуации в Луганске "Правде.Ру" рассказал доцент местного университета, политолог Юрий Федоровский:

— В Луганске напряжение поменьше по сравнению с Донецком, но тоже весьма усилился поток желающих получить паспорта. Правда, этот процесс начинался еще раньше — в конце прошлого года. Был достаточно большой поток, стояли в очередях, занимали с ночи, по нескольку дней на это уходило. В среднем до двух месяцев уходило от момента сдачи пакета документов до получения паспорта. После того, как вышел указ президента России, поток желающих получить документы увеличился.

Мы, представители преподавательско-профессорского состава, отмечаем, что в том указе президента России идет речь не только о признании паспортов, но так же о признании других документов республики. То есть в том числе и документов об образовании, дипломов и так далее. У нас буквально вчера шла речь о том, что надо организовывать работу в этом плане. Потому что в условиях принятия такого решения возможен в следующую приемную кампанию значительный наплыв заочников. В стационар вряд ли, потому что для этого надо жить в Луганске, а это не всякий гражданин перенесет. А в плане заочного обучения вполне возможен большой наплыв граждан РФ, которые будут заинтересованы в получении диплома о высшем образовании "ЛНРовского" образца. Потому что у нас это все обойдется дешевле, чем в том же Ростове-на-Дону. А если официально этот документ признан, то какая разница, ростовский он или луганский, — если и тот и другой признаются официально.

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