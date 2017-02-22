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Источник Правда.Ру

Шведскую идею о "перерыве на любовь" прокомментировали в Госдуме

Общество

Предложение политика из Швеции о введении перерывов во время работы для секса, по словам депутата Госдумы Виталия Милонова, просто "тотальный разгул", а скандинавская страна идет по пути "самоуничтожения, как нации и государства".

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Фото: AP

Цитирует высказывание парламентария сегодня, 22 февраля, телеканал "360".

"Эта ситуация иллюстрирует, к какому состоянию некогда великой страны и культуры может привести тотальный разгул социальных экспериментов и либеральных идеологий", — считает Милонов.

Как сообщает сообщала "Правда.Ру", член городского совета шведского местечка Эвертурнео Пер-Эрик Мускос выступил с предложением предоставлять сотрудникам оплачиваемый часовой перерыв во время рабочего дня специально для того, чтобы они могли вернуться домой и заняться сексом.

"Секс полезен, об этом говорят многие исследования. Он помогает поддерживать здоровье и улучшить отношения между людьми. Кроме того, не исключено, что некоторые будут использовать этот перерыв не по назначению и, например, отправятся на прогулку", — резюмировал он.

К слову, большим успехом во многих азиатских странах пользуются перерывы на сон во время рабочего дня, которые были введены с 2014 года. Считается, что таким образом сотрудники могут восстановить свои силы во время рабочего дня. Более того, если сотрудник какой-нибудь японской компании уснул на совещании или за своим рабочим столом, считается, что этот человек много и усердно работал.

И как тут не вспомнить Испанию, в которой до недавнего времени для послеобеденной сиесты выделялся перерыв аж в три часа! Правда, в последнее время от этой привычки стали отказываться, учитывая требования современного мира и глобализацию экономики.

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