На сайте МИД запущен раздел с опровержением фейковых новостей

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, об этой инициативе еще говорилось 15 февраля. Сегодня, 22 февраля, идея воплотилась в жизнь.

Фото: МИД РФ

Спецрубрика на официальном МИДе — это особый раздел. Имеено здесь будут собраны примеры материалов публикаций, которые недостоверно преподносят информацию о России. Официальный запуск рубрики дан, отметила Захарова на брифинге в Москве. С первой подборкой фейковых новостей можно уже ознакомиться на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Здесь мы будем приводить в качестве примера такие пропагандистские вбросы различных медиа ресурсов, давать ссылки на их источники и так далее", — добавила Захарова. Главная задача — показать основные тренды публикаций фейковых новостей о нашей стране. Кроме того, важно сделать все возможное для того чтобы остановить их тиражирование.

Как ранее писала "Правда.Ру" американский хакер по ошибке взломал не тот сайт. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, взлому подвергся ныне не действующий сайт министерства.

"Сайт МИД России, о взломе американским хакером которого сообщил CNN, работал и работает в штатном режиме. Хотя и подвергается регулярно атакам, которые в разы увеличились после 2013 года. Речь идёт о старом сайте, который уже давно не эксплуатируется", — написала Захарова на своей странице в Facebook. Она отметила, что специалисты разбираются с тем, "что это было".

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