Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На сайте МИД запущен раздел с опровержением фейковых новостей

Общество

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, об этой инициативе еще говорилось 15 февраля. Сегодня, 22 февраля, идея воплотилась в жизнь.

фейковые новости
Фото: МИД РФ

Спецрубрика на официальном МИДе — это особый раздел. Имеено здесь будут собраны примеры материалов публикаций, которые недостоверно преподносят информацию о России. Официальный запуск рубрики дан, отметила Захарова на брифинге в Москве. С первой подборкой фейковых новостей можно уже ознакомиться на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Здесь мы будем приводить в качестве примера такие пропагандистские вбросы различных медиа ресурсов, давать ссылки на их источники и так далее", — добавила Захарова. Главная задача — показать основные тренды публикаций фейковых новостей о нашей стране. Кроме того, важно сделать все возможное для того чтобы остановить их тиражирование.

Как ранее писала "Правда.Ру" американский хакер по ошибке взломал не тот сайт. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, взлому подвергся ныне не действующий сайт министерства.

"Сайт МИД России, о взломе американским хакером которого сообщил CNN, работал и работает в штатном режиме. Хотя и подвергается регулярно атакам, которые в разы увеличились после 2013 года. Речь идёт о старом сайте, который уже давно не эксплуатируется", — написала Захарова на своей странице в Facebook. Она отметила, что специалисты разбираются с тем, "что это было".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


МИД РФ: "У ИГ появилось химическое оружие"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Французский клафути с вишней
Рецепты
Французский клафути с вишней
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Красота
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Комментарии
Актуальная аналитика
Российское кино
Егор КОНЧАЛОВСКИЙ: "Я авантюрист по натуре"
Человек
Генетические эксперименты на людях. Как это было
Мир
РФ — США — КНР: что скрывают очертания треугольника
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Мир
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Общество
Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Вячеслав Шпаковский Генетические эксперименты на людях. Как это было Вячеслав Шпаковский Юрий Носовский Брюссель подсадил Европу на "золотой газ" Юрий Носовский Игорь Буккер Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела Игорь Буккер
Комментарии
Flamma Ros Генетические эксперименты на людях. Как это было
Slava Reason Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"
Вик Давыдов Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Вик Давыдов Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Вик Давыдов Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Николай Коротких Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Игорь Посников(Facebook) Ходорковский в предвкушении российской смуты
vkontakte_93072292 Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
facebook_261303830965256 Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Хужамурод Бобомуродович Гуломов Путин не встретится с Лукашенко в Сочи
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?