В парадах Победы в России примет участие рекордное число волонтеров

В этом году в парадах Победы в России будут участвовать больше 50 тысяч волонтеров. Только на сопровождение "Бессмертного полка" в Москве выделят 2,5 тысячи человек.

На парадах волонтеры помогают ветеранам, сопровождают героев войны. Также добровольцы будут задействованы на всероссийском конкурсе "Послы Победы", на встречах с ветеранами, благоустройстве мест захоронений и различных акциях — "Георгиевская ленточка", "Письмо Победы".

"В прошлом году у нас свыше 50 тысяч волонтеров принимали участие в субъектах Российской Федерации. В этом году, в связи с тем, что немножко расширилось количество субъектов, которые будут привлекать "волонтеров Победы" к помощи в этих направлениях, я думаю, что цифра будет еще больше", — рассказала руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.

В рамках конкурса "Послы Победы" в регионах выберут 200 самых активных волонтеров, которые поедут в Москву и Севастополь для помощи в организации парадов Победы. Принять участие в этом конкурсе могут люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые в течение года активно участвовали в помощи ветеранам, благоустройстве памятников и захоронений и т.д.

"В прошлом году конкурс был довольно большой, 5-6 человек на место. Мы обеспечиваем волонтеров фирменной экипировкой, питанием, проживанием", — цитирует Амельченкову ТАСС.

Отметим, что впервые молодых людей привлекли к волонтерству на парадах Победы. Опыт оказался положительным.

"Этот опыт показал, что молодежи интересно, она хочет помогать, принимать участие в таких исторических мероприятиях", — подчеркнула руководитель общественного движения.

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