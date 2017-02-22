Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В МИДе рассказали об утечках данных расследования смерти Чуркина

Общество

В российском МИДе удивлены утечкам информации о расследовании причин смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. Об этом рассказала официальный представить ведомства Мария Захарова.

359908.jpeg
Виталий Чуркин

В МИДе хотят, чтобы американская сторона передавала данные по официальным каналам.

"Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне прежде всего по официальным каналам - для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны узнать о результатах экспертизы", — сказала Захарова на брифинге сегодня утром.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что причину и обстоятельства смерти российского постпреда еще предстоит изучить. Журналисты привели слова пресс-секретаря Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер: "Медицинское дело (Чуркина — ИФ) было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта".

По словам Болсер, на проверки может уйти несколько недель.

Мария Захарова отметила: в Москве рассчитывают на то, что такую информацию больше не будут узнавать через утечки в СМИ.

Добавим, прощание с Виталием Чуркиным начнется в среду в Нью-Йорке. Гроб с телом доставят в Москву 23 февраля. Похороны назначены на 24 число.

Мария Захарова добавила, что в ближайшее время пройдет заседание Генеральной ассамблеи ООН, посвященное российскому постпреду.

Как сообщала "Правда.Ру", постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа, не дожив один день до 65-летия. Опытного дипломата, более 10 лет представлявшего Россию на высшем международном уровне, помянули добрым словом его друзья и коллеги, выразив свои соболезнования, на заседании ООН была объявлена минута молчания.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Чуркин был уникальным дипломатом классической русской школы, заменить его будет крайне сложно. Кончина Чуркина - это "просто трагедия". "Это был такой настоящий классический дипломат, классической русской школы, это был величайший умница", - сказала Матвиенко.

"Человек глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, он пользовался искренним уважением коллег и огромным авторитетом у зарубежных партнёров. Заслуги Виталия Ивановича трудно переоценить. Ему доверялись ответственные посты в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Но наиболее ярко его способности проявились в период работы постоянным представителем России при ООН", - говорится в заявлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Читайте также: "Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь": 10 ярких цитат из выступлений Виталия Чуркина

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Показательная "порка": Как Совбез ООН пытался "наказать" Россию
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Французский клафути с вишней
Рецепты
Французский клафути с вишней
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Красота
Десять хитростей для безупречной походки на каблуках
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"
Газ
Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"
Власть
Не время для митингов: почему в России не любят протесты
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
НЛО столкнулся с Солнцем
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Наука и техника
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"
Украина
Украина хочет возвести на границе с РФ "непроходимый рубеж"
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Мир
Интернет-пользователям предложили жаловаться на жизнь
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Общество
Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину
Юрий Носовский Брюссель подсадил Европу на "золотой газ" Юрий Носовский Игорь Буккер Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела Игорь Буккер Лейла Мамедова Налоги: чем смешнее, тем печальнее Лейла Мамедова
Комментарии
Александр Кулешов Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
Andrey Petrashevsky Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"
vkontakte_251885434 В МИДе рассказали об утечках данных расследования смерти Чуркина
Евгений Трошин(Facebook) Лавров об аренде Россией Крыма: у самого себя ничего арендовать нельзя
Макс Вл СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
Димон Пичугин Мать психопата: США "лечат" больных тюрьмами
Евгений Трошин(Facebook) Лавров об аренде Россией Крыма: у самого себя ничего арендовать нельзя
vkontakte_253093376 Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Дария Арутюмова Реформа медицины добьет наследие СССР
Дария Арутюмова Диагноз психолога: Стресс от ЕГЭ легко может довести до суицида
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?