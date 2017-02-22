В МИДе рассказали об утечках данных расследования смерти Чуркина

В российском МИДе удивлены утечкам информации о расследовании причин смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. Об этом рассказала официальный представить ведомства Мария Захарова.

Виталий Чуркин

В МИДе хотят, чтобы американская сторона передавала данные по официальным каналам.

"Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне прежде всего по официальным каналам - для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны узнать о результатах экспертизы", — сказала Захарова на брифинге сегодня утром.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что причину и обстоятельства смерти российского постпреда еще предстоит изучить. Журналисты привели слова пресс-секретаря Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер: "Медицинское дело (Чуркина — ИФ) было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта".

По словам Болсер, на проверки может уйти несколько недель.

Мария Захарова отметила: в Москве рассчитывают на то, что такую информацию больше не будут узнавать через утечки в СМИ.

Добавим, прощание с Виталием Чуркиным начнется в среду в Нью-Йорке. Гроб с телом доставят в Москву 23 февраля. Похороны назначены на 24 число.

Мария Захарова добавила, что в ближайшее время пройдет заседание Генеральной ассамблеи ООН, посвященное российскому постпреду.

Как сообщала "Правда.Ру", постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа, не дожив один день до 65-летия. Опытного дипломата, более 10 лет представлявшего Россию на высшем международном уровне, помянули добрым словом его друзья и коллеги, выразив свои соболезнования, на заседании ООН была объявлена минута молчания.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Чуркин был уникальным дипломатом классической русской школы, заменить его будет крайне сложно. Кончина Чуркина - это "просто трагедия". "Это был такой настоящий классический дипломат, классической русской школы, это был величайший умница", - сказала Матвиенко.

"Человек глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, он пользовался искренним уважением коллег и огромным авторитетом у зарубежных партнёров. Заслуги Виталия Ивановича трудно переоценить. Ему доверялись ответственные посты в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Но наиболее ярко его способности проявились в период работы постоянным представителем России при ООН", - говорится в заявлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

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