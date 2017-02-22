На круглом столе во Франции обсудили уроки революции 1917 года

В парижском Институте демократии и сотрудничества прошла научная дискуссия, посвященная причинам и урокам Февральской революции. В российско-французском круглом столице в Париже приняли участие известные историки, политики и журналисты.

фото: Википедия

Как отметил главный докладчик, депутат Государственной думы РФ, профессор Вячеслав Никонов, пока в истории 1917 года много белых пятен, поэтому ее еще предстоит написать. По его мнению, объективных причин для разрушения российской государственности не было, а революции "были рукотворными". Никонов напомнил, что в то время Россия входила в первую четверку ведущих экономических держав мира, а ее экономика прирастала до Первой мировой войны рекордными темпами.

Парламентарий также отметил большой вклад России в победу союзников в Первой мировой войне и подчеркнул, что на ход войны повлияли успешные операции русской армии.

Проректор Российского государственного гуманитарного университета Ольга Павленко сравнила Великую французскую революцию (1789-1799) и события 1917 года в России.

"Революции на Западе не нарушали исторической преемственности, тогда как революции в России стали цивилизационным разрывом", — цитирует ее ТАСС.

Французский историк и писатель Филипп Рену, также участвовавший в работе круглого стола, сообщил, что "с огромным интересом участвовал в работе круглого стола, поскольку давно увлечен Россией".

Парижский Институт демократии и сотрудничества был основан российскими неправительственными организациями осенью 2007 года. Как отмечает директор Наталья Нарочницкая, институт ставит целью "содействовать развитию диалога". Так, в марте по его инициативе пройдет большой круглый стол, посвященный отношениям России с США и Западной Европой.

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