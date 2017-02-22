Провинциальные пенсионеры работают из-за скуки и нищеты

Больше 70% российских пенсионеров продолжают работать. Причинами пожилые люди называют нехватку средств, интерес к профессии и нежелание оставаться в одиночестве. Таковы результаты опроса Центра социальной поддержки людей зрелого возраста "50 плюс".

Источник фото: архив Правды.Ру

Эксперты говорят, что возможностей для официального трудоустройства у пенсионеров мало. Это либо госструктуры, либо неквалифицированный труд. Например, нередко пожилые люди устраиваются охранниками, кондукторами, дворниками. Однако большинство соглашается на зарплату "в конверте". "Черная" зарплата позволяет пенсионерам сохранить региональные надбавки.

Исследование показало, что только 47% респондентов вышли на пенсию по собственному желанию, еще 32% — по состоянию здоровья, 14% — вопреки собственному желанию, передают "Известия".

По данным последних опросов, большинство россиян считает приемлемой пенсию около 30 тысяч рублей. Треть опрошенных полагает, что хорошая пенсия — это 15-20 тысяч. Кроме того, большинство людей считает приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов утраченного заработка.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", исследование аналитического центра НАФИ показало, что подавляющее большинство граждан уверено, что заботиться об их пенсии должны власти, и рассчитывает исключительно на государственное пособие или помощь со стороны родных.

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