Перерыв для занятий любовью предложил сделать чиновник из Швеции

Оплачиваемый часовой перерыв во время рабочего дня специально для того, чтобы сотрудники могли вернуться домой и заняться сексом, предложил шведский политик.

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В интервью агентству Франс Пресс член городского совета шведского местечка Эвертурнео Пер-Эрик Мускос заявил: "Имеются исследования, доказывающие, что секс полезен. Это поможет улучшить отношения".

По мнению депутата, сейчас шведские пары проводят недостаточно времени вместе. При этом он не исключает, что в случае успешного введения данного предложения шведы будут использовать перерыв не по назначению.

"Нельзя гарантировать, что сотрудник вместо этого не пойдет на прогулку", — отметил Мускос.

Такое предложение, уверен Мускос, просто обречено на успех.

Кстати, шведы в 2015 году работали в среднем всего 1685 часов. Меньше них в Европе работали только финны и французы. Такие данные обнародовал недавно институт Coe-Rexecode.

Однако секс — это далеко не всегда радость и хорошее настроение. Как сообщала "Правда.Ру", недавно в Британии разгорелся настоящий скандал, после того, как дну из крупнейших буддистских сект страны заподозрили в принуждении последователей к интиму.

В 2016 году основатель общины 91-летний Лингвуд, известный под буддистским именем Сангхаракшита, рассказал, что имел связи с учениками "без их согласия", и извинился за это. Эти связи, по его словам, были "многочисленными". При этом некоторых последователей принуждали к гомосексуальному интиму.

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