Диетологи признались: здоровой еды для всех не существует

Ученые вынуждены признать: сегодня не существует единой системы здорового питания. К такому выводу они пришли в результате ряда проведенных исследований в сфере диетологии и медицины.

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Участие в эксперименте, который заключался в том, что каждая группа людей употребляла в пищу разные продукты из перечня так называемого здорового питания, приняли несколько групп добровольцев. После этого медики обследовали участников, фиксируя изменения организма в лучшую или худшую сторону.

Как выяснилось, набор здоровой пищи для каждого человека должен быть подобран индивидуально, передает Svopi. Ученые отметили, что реакция каждого организма на тот или иной полезный продукт абсолютно разная: то, что один переносит нормально, абсолютно неприемлемо для другого.

Кроме того, недавно ученым удалось выяснить, что особенности характера могут повлиять на результаты диеты.

Выяснилось, что перфекционисты, которые оказались самым распространенным типом (41%), просто не смогли долго придерживаться диеты из-за боязни провалить эксперимент, не сбросить нужное количество килограммов. Кроме того, они ставили заведомо недостижимые цели, обрекая задумку на провал изначально. Когда у такого типа людей не получалось худеть, они начинали переедать.

Также большой процент тех, у кого не получается сидеть на диете, среди "одержимых" - тех, кто просто любит вкусно поесть и не привык себя ограничивать.

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