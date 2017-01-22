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Источник Правда.Ру

На Московский регион вновь надвигаются сильные морозы

Общество

Ровно на неделю позже приходят крещенские морозы в Москву и Подмосковье. Гидрометцентр прогнозирует значительное похолодание в ночь на 26 января. заявил "Интерфаксу" .

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"Можно прогнозировать, что крещенские морозы запоздали в этом году на неделю: наиболее холодная погода в течение ближайшей недели придется на четверг, 26 число. В ночь на четверг в Москве ожидается -20 градусов и ниже, по области при прояснениях до -25", - сказал в беседе с "Интерфакс" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Тем не менее, первая половина недели будет теплой, хмурой и ветреной. К вечеру воскресенья небо затянет облаками, возможен небольшой снег. В понедельник и вторник давление ниже нормы в центре Европейской России, температура днем в Москве и области близка к нулю. Ожидаются осадки и ветер до 12-17 м/с.

Однако в среду будет резкое похолодание. Как отметил глава Гидрометцентра, давление начнет расти, а температура - падать: "Буквально за несколько часов температура упадет на 10 градусов". При этом облачность рассеется, ночью будет видно звезды, а днем будет проглядывать солнце.

"В ночь на четверг на уходящей неделе было Крещение, и вот как раз ровно на неделю морозы "опаздывают". Такие вот поздние крещенские морозы, - отметил Вильфанд.

Вместе с тем, похолодание долгим не будет. В конце рабочей недели и к выходным ожидается постепенное падение давления и медленный рост температуры - к обеду пятницы в Москве ожидается около -7 днем.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, после Нового года в России установились крепкие морозы. Температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Аномальные морозы уже стояли в Тверской, Псковской, Вологодской, Нижегородской и других областях. 

Самой студеной стала ночь перед Рождеством. В московском регионе, к примеру, похолодало до минус 26, местами - до минус 29, а в Костромской области температура опустилась до минус 30, а Твери местами отмечался мороз в 33 градуса ниже нуля.

К слову, эта зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в этом году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

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