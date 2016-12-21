Авиасообщение между РФ и Таджикистаном будет приостановлено с 22 декабря. Об этом ТАСС сообщил представитель Министерства транспорта РФ.
"С 00 часов 22 декабря российская сторона оставляет за собой право остановить воздушное сообщение между двумя странами, если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам", - говорится в сообщении.
Представитель Минстранса добавил, что что отказ таджикских авиавластей разрешить полет российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд-Жуковский не является правомочным.
Напомним, 20 декабря Минтранс заявил о попытках Таджикистана пересмотреть действующие договорённости по авиасообщению.
В ноябре представители Жуковского распространили информацию о запуске регулярных рейсов в Таджикистан. Сообщалось, что выполнять полеты в Душанбе и Худжанд начала авиакомпания «Уральские авиалинии».
7 ноября Россия и Таджикистан достигли договоренности продолжать развивать авиасообщение между двумя странами в полном объеме. В частности, таджикская сторона согласовала с российскими авиакомпаниями полеты из Жуковского. Рейсы между городами двух стран выполняют таджикские авиакомпании Tajik Air и Somon Air, а также российские перевозчики - "Уральские авиалинии", "Россия", "Сибирь" (S7), " ЮТэйр".
Однако авиационные власти Таджикистана отказались принимать российских перевозчиков на рейсы из нового аэропорта Жуковский, который находится в подмосковном Раменском. Душанбе в нарушение протокола между российскими и таджикистанскими властями от 7 ноября не выдает разрешения на полеты.
В авиасообщении России и Таджикистана есть два направления, на которых действуют ограничения. Это сообщение по маршруту Москва - Душанбе, где каждая из сторон осуществляют по 14 рейсов в неделю, а также Москва - Курган-Тюбе - по 7 рейсов в неделю для каждой из сторон.
На других направлениях никаких ограничений по количеству назначенных перевозчиков и частоте полетов нет, поясняют в российском Минтрансе.
По информации источников, близких к ситуации, в Душанбе сочли, что разрешение на полеты означало бы наращивание Россией объема пассажирских перевозок из Москвы.
Сообщалось также, что Россия могла приостановить воздушное сообщение с Таджикистаном с 8 ноября. При этом в Минтрансе отмечали, что Жуковский не относится к московскому авиаузлу, что означает абсолютную правомерность действий.
Первый рейс между Жуковским и Худжандом должен был состояться в 10 часов утра 20 декабря 2016 года. Рейс был отложен более чем на сутки из-за отсутствия разрешения.
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