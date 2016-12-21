Доигрались: Россия закрывает авиасообщение с Таджикистаном

Авиасообщение между РФ и Таджикистаном будет приостановлено с 22 декабря. Об этом ТАСС сообщил представитель Министерства транспорта РФ.

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"С 00 часов 22 декабря российская сторона оставляет за собой право остановить воздушное сообщение между двумя странами, если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам", - говорится в сообщении.

Представитель Минстранса добавил, что что отказ таджикских авиавластей разрешить полет российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд-Жуковский не является правомочным.

Напомним, 20 декабря Минтранс заявил о попытках Таджикистана пересмотреть действующие договорённости по авиасообщению.

В ноябре представители Жуковского распространили информацию о запуске регулярных рейсов в Таджикистан. Сообщалось, что выполнять полеты в Душанбе и Худжанд начала авиакомпания «Уральские авиалинии».

7 ноября Россия и Таджикистан достигли договоренности продолжать развивать авиасообщение между двумя странами в полном объеме. В частности, таджикская сторона согласовала с российскими авиакомпаниями полеты из Жуковского. Рейсы между городами двух стран выполняют таджикские авиакомпании Tajik Air и Somon Air, а также российские перевозчики - "Уральские авиалинии", "Россия", "Сибирь" (S7), " ЮТэйр".

Однако авиационные власти Таджикистана отказались принимать российских перевозчиков на рейсы из нового аэропорта Жуковский, который находится в подмосковном Раменском. Душанбе в нарушение протокола между российскими и таджикистанскими властями от 7 ноября не выдает разрешения на полеты.

В авиасообщении России и Таджикистана есть два направления, на которых действуют ограничения. Это сообщение по маршруту Москва - Душанбе, где каждая из сторон осуществляют по 14 рейсов в неделю, а также Москва - Курган-Тюбе - по 7 рейсов в неделю для каждой из сторон.

На других направлениях никаких ограничений по количеству назначенных перевозчиков и частоте полетов нет, поясняют в российском Минтрансе.

По информации источников, близких к ситуации, в Душанбе сочли, что разрешение на полеты означало бы наращивание Россией объема пассажирских перевозок из Москвы.

Сообщалось также, что Россия могла приостановить воздушное сообщение с Таджикистаном с 8 ноября. При этом в Минтрансе отмечали, что Жуковский не относится к московскому авиаузлу, что означает абсолютную правомерность действий.

Первый рейс между Жуковским и Худжандом должен был состояться в 10 часов утра 20 декабря 2016 года. Рейс был отложен более чем на сутки из-за отсутствия разрешения.