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Источник Правда.Ру

Отказано: Женихи с зарплатой 150 000 рублей объявлены "нищими"

Общество

Актриса зеленоградского театра Татьяна Мазур пожаловалась в Facebook на своего экс-жениха, зарабатывавшего "всего" 150 тысяч рублей в месяц. Пользователи Сети подвергли актрису жестокой критике.

Отказано: Женихи с зарплатой 150 000 рублей объявлены нищими

В своем рассказе девушка обратила внимание на эпизод из жизни в конце 2015 года, тогда она отказала молодому человеку, который сделал ей предложение, из-за мнимой "нищеты". Мужчина пообещал обеспечить ее автомобилем, домом и отдыхом как минимум дважды в год. Однако, узнав о том, что ее избранник зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц, девушка отказала.

"Нет, натурально я выла. Всю новогоднюю ночь я орала: няня стоит сорокет в месяц, твой английский пятеру, ипотека, которую ты хочешь взять, 60, твой спорт 5, мой маникюр трешка. Ладно, свой маникюр я сделаю за свои деньги. Коммуналка пятера. Это ты еще обещал мне машину. Сколько там бензин в месяц ?5? 10? 15? И есть охота. И в ресторан сходить. А отдыхать, простите, видимо, в парке? Там мороженко за 60. Я плакала и причитала: стописят...стописят... мы нищие..." - написала Татьяна Мазур.

Пользователи Facebook раскритиковали заявление девушки и посоветовали ей самостоятельно зарабатывать средства, чтобы обеспечить все необходимое: "Таня, просто вы бедная девушка, похоже у вас нет ничего, поэтому так много подсчетов, попробуйте встать на свои ножки, может изменятся критерии поиска". Впрочем, некоторые посоветовали актрисе продолжить поиск подходящего мужчины.

Позднее Татьяна Мазур призналась, что полностью выдумала всю историю. "Немного страшно, что такая ничтожная сумма превращает жизни, наверняка нормальных людей, в рабов, а их сознание в интернете не может вынести самого факта существования этой суммы. Теперь у меня в арсенале появилось "мужик за стописят", - написала актриса.

Отметим, ранее Мосгорстат сообщал, что средняя номинальная заработная плата за апрель 2016 года в крупных, средних и малых организациях Москвы составила 74 733 руб. По сравнению с апрелем 2015 года она увеличилась на 10,2%.

При этом, по данным фонда общественного мнения, 80% россиян испытывает проблемы нехватки средств от зарплаты до зарплаты. ФОМ опросил 1500 человек, половина из которых работают по найму. 19% опрошенных не испытывает проблем с деньгами, 39% изредка сталкивается с нехваткой средств до зарплаты, а 41% "доползает" до дня выдачи постоянно.

Большинство россиян не устраивает размер их заработной платы, по их словам, сложность работы не соответствует ее оплате. 23% работающих по найму получает от 14 до 20 тыс. рублей, 23% - от 20 до 30, 22% - более 30 тыс. рублей. По подсчетам ФОМ, средняя зарплата составила 23828 руб. в месяц.

Более половины респондентов выразили беспокойство, в связи с возможным сокращением зарплат. Зарплаты 78% опрошенных не повышались за последние полгода, 20% - счастливчики. Со сроками выплаты проблимы испытывает только 19%, 79% получают зарплату вовремя. На фоне таких показателей, вполне понятно, почему люди повально берут кредиты. С зарплатой в 14 тысяч рублей к выходу на пенсию можно "сколотить капитал" разве что на велосипед.

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