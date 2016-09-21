Путин встретился с родными героя-полицейского из Дагестана

Президент России Владимир Путин встретился с родственниками героически погибшего от рук Дагестанских боевиков лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова.

В ходе встречи глава государства отметил заслуги полицейского перед государством.

"Очень хотелось пожать вам руку, поблагодарить… Он — настоящий герой. Герой, потому что далеко не каждый человек под угрозой смерти, расстрела остается верен присяге и долгу, остается верен своему народу", — сказал Владимир Путин.

В среду Путин присвоил посмертно звание Героя России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Напомним, что дагестанский полицейский, будучи пойманным боевиками, отказался призвать коллег уйти со службы. Его последними словами стали: "Работайте, братья". Видеозапись была найдена на теле одного из ликвидированных на днях бандитов.

На кадрах — офицер полиции Магомед Нурбагандов. Его казнили 10 июля 2016 года в Сергокалинском районе. Бандиты хотели заставить Магомеда сказать слова, порочащие российскую полицию, но он отказался. Вскоре мужчина был убит.

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