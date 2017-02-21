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Источник Правда.Ру

За добрые дела будут награждать премией имени Доктора Лизы

Общество

О создании общественной премии имени Елизаветы Глинки договорились глава фонда "Справедливая помощь" Ксения Соколова, председатель совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова.

Об этом говорится в сообщении на сайте СПЧ."Рабочее название этой общественной награды — Премия имени Доктора Лизы "За добрые дела и порядочность", — следует из сообщения. Награда, как предполагается, будет вручаться каждый год в день рождения Елизаветы Глинки 20 февраля, отметили в СПЧ.

"Никто не может заменить Доктора Лизу. Но каждый может сделать хоть что-то из того, что делала она", — приводятся в сообщении слова Федотова. "Только так мы можем продолжить миссию Елизаветы Петровны Глинки", — подчеркнул он. По его словам, на получение премии смогут претендовать те, кто "возьмут на себя этот груз в разных регионах страны".

Напомним, самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, потерпел крушение в акватории Черного моря. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Среди погибших - три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала "Звезда". Также на борту находилась глава Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Большую часть пассажиров составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

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