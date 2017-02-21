Причины катастрофы Ту-154: эксперимент в небе

Полет точной копии самолета поможет уточнить причины крушения. Для компьютерного моделирования будут задействованы данные из черных ящиков и вся полетная информация. Именно это сможет полностью воссоздать полет лайнера. В эксперименте будут задействованы летчики ЛИИ имени Громова, а также инженеры ЛИИ и МАКа. На компьютере будет проведено математическое моделирование виртуальной катастрофы Ту-154 Б2, где будут учтены все технические и погодные условия реального полета.

Фото: АР

Кроме того, институт имеет самую длинную в мире взлетно-посадочную полосу: 5403 метра. Это важный плюс, отмечают эксперты. В Росавиации утверждают, что специалисты ЛИИ имеют огромный опыт различных летных экспериментов — в частности, испытаний на больших углах атаки, сваливании, штопора, посадки с частичным или полным отказом силовой установки и так далее. Это должно помочь экспертам выявить точную ошибку экипажа Ту-154 Б-2.

"Правда.Ру" обратилась к эксперту — председателю совета директоров ГК "Русская инженерная компания", одному из разработчиков самолета Ту-204 Сергею Исакову.

Возможно ли с помощью такого эксперимента установить реальные причины падения?

Да, конечно. Установят или не установят — это вопрос, но такая практика существует. Практическое моделирование ситуации действительно помогает найти истину. Испытания — это вообще такая распространенная практика в нашем деле.

Я помню, в советское время, например, было несколько случаев, когда самолеты сваливались в плоский штопор. Но не было практики. Не знали даже, что у самолетов, которые с двигателями на хвосте, существует такая угроза сваливания в плоский штопор, если они выходят выше эшелона. Известны случаи, когда из Донецка летел самолет в Санкт-Петербург, решил обойти грозовой фронт выше — в результате штопор. Как выйти из плоского штопора, если туда попали? Вот однажды в КБ Туполева и смоделировали это явление. Здесь были задействованы летчики-испытатели. А затем уже выдавали инструкции линейным пилотам, которые работают в гражданской авиации, как себя вести в подобных критических ситуациях.

Когда происходят такие инциденты, как с Ту-154 на взлете, то действительно остается очень много загадок. Большинство официальных экспертов склоняется к тому, что это человеческий фактор. Я так не думаю. У меня много вопросов, что произошло с этим самолетом. Моделирование ситуации в небе, надеюсь, приблизит нас всех к истине.

Какие факторы нужно учитывать во время эксперимента? Например, необходимо ли нагружать салон самолета таким же количеством людей?

Естественно, никаких людей на борту не должно быть! Для летчиков-испытателей или инженеров делают специальные кресла на случай жесткой посадки. Вместо людей — мешки по 80 кг — с песком или с балластом. Потом важно учесть схему рассадки в самолете: она должна была сохраниться в аэропорту. А затем мешки "рассаживают" и пристегивают на места. Вот и моделирование ситуации.

Полоса для взлета будет отведена специально под эксперимент. Должны использовать такое понятие как прерванный взлет. А в тот момент, когда у самолета "отказывают" двигатели и он бьется о полосу — это жесткая посадка. Затем лайнер буксируют в ангар, и его смотрят уже инженеры, конструкторы. Они и выясняют, какие были перегрузки внутри салона, что может произойти с человеком (сломал ногу или руку, повредил позвоночник). Нужно также понять, что произошло с крыльями, стойками шасси, есть ли трещины. Вот такая она — практика. Это и называется натурными испытаниями.

Я уверен, что просчитать на компьютере можно многие моменты. Но что будет в реальности — никто не знает. Поэтому у нас существует практика, у нас это записано в правилах сертификации авиационной техники: помимо компьютерного моделирования и математических расчетов следует проводить натурные испытания. Если положено запускать самолет при температуре минус 55 градусов, так и надо делать. Я думаю, что задуманное экспертами дело — хорошее. Повторюсь: данный эксперимент, возможно, прольет свет на реальные причины трагедии.

То есть погодные условия во время эксперимента должны быть такими же, как в момент крушения?

Конечно! А какие там погодные условия были? Отвечу. Идеальные: видимость миллион на миллион, ветра нет. Сейчас зима: в данном случае температура, наверное, не имеет значения - тем более что испытания будут проходить в Жуковском. Самое главное — это выпуск самолета, центровка, проверка балансировки, скорости. Обязательно необходимо максимально приблизиться к условиям этого страшного инцидента.

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