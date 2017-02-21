Официальный Кремль сообщает, что президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда России при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества.
"За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", — говорится в тексте указа президента.
"Человек глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, он пользовался искренним уважением коллег и огромным авторитетом у зарубежных партнеров. Заслуги Виталия Ивановича трудно переоценить. Ему доверялись ответственные посты в центральном аппарате министерства иностранных дел и за рубежом. Но наиболее ярко его способности проявились в период работы постоянным представителем России при ООН", — ранее заявил Владимир Путин, сообщала "Правда.Ру".
Наше издание писало, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заменить Чуркина на посту постпреда РФ в ООН будет крайне сложно, он был уникальным дипломатом классической русской школы.
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