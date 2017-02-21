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Источник Правда.Ру

В Москве не останется "хрущевок"

Общество

Окончательно избавить Москву от старых пятиэтажных домов посоветовал мэру столицы Сергею Собянину Владимир Путин, объяснив, что снос "хрущевок" целесообразнее их капитального ремонта.

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"Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", — заявил глава государства на встрече с градоначальником. По словам Путина, "вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и т. д.".

Путин также попросил Собянина максимально учитывать интересы жителей при расселении. "Я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. А здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно сделать так, чтобы это всё людей устраивало", — сказал президент.

Так глава государства отреагировал на доклад московского мэра, который рассказал о том, что в городе сохраняется большое количество "мягко говоря, некомфортного, по большому счету ветхого жилья". "Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше — около 25 миллионов квадратных метров, в них проживает 1 миллион 600 тысяч москвичей", — пояснил он. Собянин согласился со словами президента о том, что полный снос "хрущевок" потребует значительных ресурсов.

Как сообщала "Правда.Ру", в сентябре прошлого года руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что в Москве осталось снести только 99 пятиэтажек.

Как сказал Сергей Левкин, работа по переселению горожан из ветхих в новые современные дома является приоритетом для городских властей и на сегодняшний день благодаря реализации программы переселения новоселье отпраздновали 150 тыcяч семей. "Это почти 450 тысяч жителей, что сопоставимо с четырьмя районами города", — сказал тогда Левкин.

Напомним, первые каркасно-панельные дома, которые потом в народе окрестили "хрущевками", появились в 1948 году в Москве на Соколиной горе и Хорошевском шоссе. Активное строительство пятиэтажек развернулось уже при Никите Хрущеве.

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