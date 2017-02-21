Мэрия Москвы запретила пить защитникам Отечества

23 февраля в Москве ограничат продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий. В мужской день принято решение запретить продавать крепкий алкоголь, а также пиво и другие слабоалкогольные напитки. Мэрия Москвы таким образом планирует предотвратить травматизм среди празднующих День защитника Отечества. За правопорядком будут следить полицейские.

источник Pravda. Ru

Кстати, названо последствие злоупотребления алкоголем. Медики из США доказали, что долговременное употребление алкогольных напитков в больших количествах приводит к преждевременному старению артерий. В специальном исследовании в Journal of the American Heart Association сказано, что порции алкоголя — более 112 граммов этанола в неделю — препятствует кровотоку в артериях.

В научном эксперименте приняли участие 3869 человек (73% — мужчины). Состояние артерий отслеживалось у испытуемых с периодичностью раз в четыре-пять лет. По мнению ученых, раннее старение артерий существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Главная рекомендация — меньше пить!

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