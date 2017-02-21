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Источник Правда.Ру

Минздрав запретил парить до 18 лет, обозвав вейпы и кальяны

Общество

Антитабачный законопроект Минздрава до 1 марта должны согласовать профильные министерства. В том случае, если законопроект будет принят, ограничения коснутся вейпов и кальянов.

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Фото: AP

Таким образом окажется закрытой  последняя лазейка для любителей подымить в общественных местах. Для этого в ведомстве дали чёткое определение новому термину "электронное курительное изделие". Ранее именно из-за неточности формулировок законопроект "тормозил".

Молодежной субкультуре вейперов будет нанесен сокрушительный удар:  Минздрав доработал законопроект "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Текст законопроекта уже направлен в Минпромторг, Минспорт, Минкультуры, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор. Главное новшество дополненного законопроекта - это определение нового термина, из-за отсутствия которого ранее профильные министерства его не одобряли.

Теперь текст обновленного законопроекта гласит: Электронное курительное изделие - электронное устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым, в том числе путём нагревания жидкости, в целях их вдыхания (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

Кроме того, в документе четко разъясняется: Кальян - прибор, используемый для вдыхания аэрозоля, пара или дыма, возникающих от тления и (или) нагревания табака, а также продуктов, не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар или дым проходят через сосуд с жидкостью.

То есть, под действие нового законопроекта не попадают лекарства-аэрозоли, чего так опасались фармацевты.

Напомним, Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий. 

Как сообщала "Правда.Ру", специалисты обеспокоены тем, что возросшая популярность электронных сигарет и никотиновых испарителей-вейпов может перечеркнуть многолетние усилия по борьбе с курением среди молодого поколения и еще сильнее популяризовать никотин.

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