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Источник Правда.Ру

Опубликовано стихотворение Лаврова, посвященное Чуркину

Общество

МИД России на своей странице в Facebook опубликовал стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова. Оно посвящено постпреду России при ООН Виталию Чуркину — на его день рождения в 1994 году (42-й день рождения). Тогда весь февраль Чуркин провел в Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале.

стихотворение Лаврова, посвященное Чуркину
Источник фотографии: фотоархив Правды.Ру.

"Виталий Чуркин ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени. Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он — Балканы, став одновременно специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии", — говорится в сообщении Лаврова, опубликованного на странице российского дипведомства в Facebook.

Стихотворение Лаврова:

Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента —

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!

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