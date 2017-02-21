МИД России на своей странице в Facebook опубликовал стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова. Оно посвящено постпреду России при ООН Виталию Чуркину — на его день рождения в 1994 году (42-й день рождения). Тогда весь февраль Чуркин провел в Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале.
"Виталий Чуркин ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени. Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он — Балканы, став одновременно специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии", — говорится в сообщении Лаврова, опубликованного на странице российского дипведомства в Facebook.
Стихотворение Лаврова:
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента —
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.
Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.
Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.