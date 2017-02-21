В России обнаружили новую секту. В Челябинской области активно действует турецкое оккультное объединение "Союз мирового братства" (СМБ), которое склоняет адептов к совершению самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской митрополии РПЦ.
"Миссионерский отдел Челябинской епархии располагает информацией о распространении на Южном Урале опасного турецкого деструктивного культа "Союз мирового братства", по-видимому, завезенного в Россию туристами, отдыхавшими на популярных и недорогих турецких курортах, — указано в релизе. — "Союз мирового братства" не является исламистской сектой, несмотря на то, что его создательница — почти 90-летняя турчанка Ведия Бюлент Онсю Чорак - считает себя реинкарнацией Джелалатдина Руми, основателя ордена дервишей "мевлеви"", — говорится в сообщении.
Основа вероучения — информация, которую Чорак черпает из Космоса. Суть в том, что человечество находится на краю гибели, а спастись, согласно учению, можно, лишь соединившись с Космосом путем лишения себя жизни.
В епархии секту назвали психопатологическим "клубом самоубийц". Жителей области просят быть внимательными и не попадаться на удочку религиозных мошенников.
Накануне "Правда.Ру" сообщала о другой секте, скрытую ранее деятельность которой раскрыли СМИ. Одну из крупнейших буддистских сект Британии заподозрили в принуждении последователей к интиму. В стране разгорелся настоящий скандал, передает The Guardian.
Об этом журналистам рассказал один из бывших членов секты. Он заявил, что его принуждали к сексу с одним из старейшин. Также выяснилось, что среди адептов, которых склоняли к интиму, были дети. Взрослых же толкали на эксперименты — к примеру, гомосексуальные связи.
Общество друзей Западного буддийского ордена (FWBO) основали еще в 60-е годы прошлого века. Оно представлено в нескольких странах мира. У него насчитываются десятки тысяч последователей.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Военные атаковали линию обороны ДНР в районе населенного пункта Спартак вечером в субботу.
Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.
Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.