В России обнаружили активно действующую турецкую секту самоубийц

В России обнаружили новую секту. В Челябинской области активно действует турецкое оккультное объединение "Союз мирового братства" (СМБ), которое склоняет адептов к совершению самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской митрополии РПЦ.

"Миссионерский отдел Челябинской епархии располагает информацией о распространении на Южном Урале опасного турецкого деструктивного культа "Союз мирового братства", по-видимому, завезенного в Россию туристами, отдыхавшими на популярных и недорогих турецких курортах, — указано в релизе. — "Союз мирового братства" не является исламистской сектой, несмотря на то, что его создательница — почти 90-летняя турчанка Ведия Бюлент Онсю Чорак - считает себя реинкарнацией Джелалатдина Руми, основателя ордена дервишей "мевлеви"", — говорится в сообщении.

Основа вероучения — информация, которую Чорак черпает из Космоса. Суть в том, что человечество находится на краю гибели, а спастись, согласно учению, можно, лишь соединившись с Космосом путем лишения себя жизни.

В епархии секту назвали психопатологическим "клубом самоубийц". Жителей области просят быть внимательными и не попадаться на удочку религиозных мошенников.

Накануне "Правда.Ру" сообщала о другой секте, скрытую ранее деятельность которой раскрыли СМИ. Одну из крупнейших буддистских сект Британии заподозрили в принуждении последователей к интиму. В стране разгорелся настоящий скандал, передает The Guardian.

Об этом журналистам рассказал один из бывших членов секты. Он заявил, что его принуждали к сексу с одним из старейшин. Также выяснилось, что среди адептов, которых склоняли к интиму, были дети. Взрослых же толкали на эксперименты — к примеру, гомосексуальные связи.

Общество друзей Западного буддийского ордена (FWBO) основали еще в 60-е годы прошлого века. Оно представлено в нескольких странах мира. У него насчитываются десятки тысяч последователей.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!