В Анталье появилось граффити в память об убитом российском после

Российский художник Александр Гущин из Екатеринбурга нарисовал на здании одного из торговых центров провинции Анталья портрет убитого в Анкаре посла Андрея Карлова. Организовал акцию Алексей Столяров, известный также как пранкер Лексус.

Фото: AP, Андрей Карлов

"Мы увидели на стенах домов в Москве изображения Гагарина и других великих граждан нашей страны и подумали, что этого достойны и наши современники. Идея с портретом Карлова принадлежит режиссеру из Екатеринбурга Андрею Крупину и мне. Решили отправиться в Турцию и сделать такой стрит-арт. Рисовал портрет известный екатеринбургский художник Александр Гущин", — цитирует Столярова РИА Новости.

Изначально планировалось, что портрет появится на здании Центра современного искусства, где он был убит. Однако россиян предупредили о возможных стычках с радикалами.

Столяров также отметил, что местные жители также поддержали их во время рисования портрета.

У пранкера едва не появились проблемы с полицией, но ребятам удалось объяснить правоохранителям ситуацию и рассказать, что они не имеют отношения к вандализму.

— Они отнеслись с пониманием и не стали ничего применять, — цитирует пранкера "Лайф".

Как ранее передавала Правда.Ру, улицу Каръягды в Анкаре, где располагается российская дипмиссия, официально переименовали в улицу Андрея Карлова в честь погибшего посла России. Об этом сообщил мэр турецкой столицы, посетивший российской посольство.

"Весь турецкий народ испытывает глубокую боль из-за этого злодейского убийства. Цель террористов — испортить российско-турецкие отношения, но у них ничего не получилось. В ознаменование нашего уважения к России и ее послу муниципалитет Анкары принял решение назвать улицу, на которой расположено российское посольство, улицей Андрея Карлова", — сказал Гёкчек журналистам в российском посольстве.

19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", — сообщают турецкие СМИ. Как передает Haaretz, нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!".

Президент России Владимир Путин присвоил послу Андрею Карлову звание Героя России. Как сообщается на сайте Кремля, награда вручается "за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)".

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